Ilie Bolojan îl critică pe Nicușor Dan pentru prima dată și spune că „nu a fost fair play” când l-a desemnat pe Adrian Veștea

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele României, Nicușor Dan că „nu a fost fair play” când l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze un nou guvern fără să se consulte cu formațiunea sau cu liderul său. Ilie Bolojan a mai declarat și că președintele Nicușor Dan l-a ales pe Veștea cu scopul clar de a rupe PNL pentru că acesta era „veriga slabă” din interiorul formațiunii.

Președintele PNL a fost întrebat dacă Nicușor Dan este „motiv de tensiune” în interiorul partidului său.

„Nu e motiv de tensiune, dar în mod cert, nominalizarea unui om dintr-un partid fără să consulți acel partid, fără să-i informezi președintele, e evident că nu e un gest de fair play și nu e un gest în spiritul unei democrații parlamentare.

O astfel de nominalizare, prin faptul că o parte dintre cei care sunt într-o anumită zonă de influență să spunem, se duc și votează altfel... oameni care votează după diferite logici, altele decât cele principiale, că ești într-un partid cu un program, pe listele căruia ai candidat, dacă o majoritate ia o decizie trebuie să le respecți.

Și eu a trebuit să asist la decizii ale partidului cu care nu eram de acord, dar am rămas în acest partid și nu am făcut așa ceva. Dacă totuși deciziile sunt incompatibile, ce face un om decent? Pleacă, își depune demisia și mandatul. Ce se întâmplă azi în PNL e generat și de această nominalizare”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea, Ilie Bolojan a răspuns:

„Trebuie să-l întrebați pe dânsul, dar dacă ar fi să dau un răspuns – veriga slabă. Ca să spargi ceva, trebuie să vezi un de e locul mai slab, din păcate, asta e situația”.