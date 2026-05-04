Mohammad Murad, despre tentativele PNL de a bloca moțiunea: „Am motive să nu votez? Ce să-mi ofere? Funcții?”

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Mohammad Murad, senator AUR și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din partid, a confirmat luni seară, în exclusivitate la Antena 3 CNN, la Sinteza Zilei, că va vota moțiunea de cenzură. Murad este considerat o voce influentă în rândul parlamentarilor AUR, mai ales în contextul în care are în proximitate un număr important de senatori și deputați, iar tensiunile sale cu liderul George Simion alimentaseră speculații că ar putea vota altfel.

„Nu sunt o persoană cu care se poate negocia. Ce să-mi ofere? Funcții?”, a declarat Murad, care estimează că moțiunea va strânge între 250 și 256 de voturi. Întrebat dacă PSD și AUR ar putea forma un guvern în cazul în care moțiunea trece, Murad a răspuns: „Dacă gândim politic, nu există nicio șansă", dar a adăugat că o colaborare ar fi posibilă doar dacă se pune pe masă „un proiect de țară”.

Mihai Gâdea: Aveți un număr important de senatori și deputați care sunt în proximitatea dumneavoastră și s-a avansat scenariul că dumneavoastră, având niște tensiuni cu domnul Simion, ați putea să votați altfel. Prima dată, înainte să ne răspundeți la modul în care veți vota, aș vrea să vă întreb dacă ați avut negocieri, dacă v-au căutat dintr-o parte și din alta pentru a negocia. V-au căutat liberalii ca să nu votați moțiunea de cenzură?

Mohammad Murad: Am discuții permanente cu liberalii și cu PSD-ul. Nu sunt un lider, nu am o grupare, cum se spune, dar vă spun un lucru: pot să spun că sunt un om de afaceri, un antreprenor, pe care îl interesează cel mai mult ce se întâmplă cu antreprenorii în România.

Sunt foarte apropiat de foarte multe persoane, antreprenori din PSD, din PNL, din AUR. Noi, antreprenorii, avem altă viziune. Să știți, clasa politică are o viziune în care întotdeauna caută cum să facă cu banii pe care îi are și cum să ia mai mulți bani de la mediul de afaceri. Noi încercăm să explicăm că nu așa putem face o reformă economică. Dacă mă întrebați dacă voi vota sau nu moțiunea, eu v-aș întreba pe dumneavoastră dacă credeți că există motive să nu votez moțiunea?

Mihai Gâdea: Eu nu știu să vă răspund, pentru că eu vreau să rămân la mijloc în această chestiune. Dar vreau să vă întreb totuși, că știu că antreprenorii sunt nemulțumiți și, de fapt, asta spuneți – că antreprenorii în România și oamenii de afaceri au probleme. Totuși, e curiozitate mare: ce v-a oferit PNL-ul ca să nu votați moțiunea de cenzură? V-a oferit ceva?

Mohammad Murad: Nu sunt o persoană cu care se poate negocia, să știți. Ce să-mi ofere? Funcții? Ce anume să-mi ofere?

Mihai Gâdea: Am văzut că unora le-au promis funcții la Bruxelles, consul...

Mohammad Murad: Cred că am depășit de mult lucrurile astea și n-am făcut în viața mea acest lucru. Când a fost nevoie, am creat singur funcțiile care mi-au plăcut și n-am primit nicio funcție de la nimeni, pentru că mi se pare așa corect.

În viață, îți faci tu singur funcția pe care o dorești. Eu sunt singurul parlamentar care încă n-am ridicat niciodată indemnizația de la Parlament și nu iau banii, pentru că eu consider că statul suntem noi toți și fiecare trebuie să vină pe masă cu ce are. Am avut fel de fel de discuții: PNL,PSD, jocuri proprii...

Concluzia este una singură: România merge pe o direcție greșită, pentru că nu există profesia de politician. Partidul politic este un mijloc, dar nu este un scop. Colegii de la PSD-PNL, din păcate – și în AUR sunt oameni care cred că partidul e scopul – greșesc. Noi suntem, ca partid politic, un mijloc.

Scopul nostru este unul singur: cel care are nevoie – nevoiașul, omul de afaceri, pensionarul – să-i asigurăm un confort mai bun decât a avut până acum.

Mihai Gâdea: Deci e clar că votați moțiunea?

Mohammad Murad: Da, da, votez moțiunea.

Mihai Gâdea: Credeți că la AUR poate să fie cineva care să nu voteze?

Mohammad Murad: Chiar sunt mirat de faptul că 91 de parlamentari sunt foarte disciplinați privind direcția partidului. De exemplu, eu personal, am avut o discuție chiar cu președintele Simion, pentru că n-am fost de acord cu multe chestii.

Una dintre ele era când când s-a dus la primărie, dar asta este opinia mea, pe care trebuie să o pun pe masă. Din păcate, în partidele politice din România nici măcar nu există practică democratică. Eu sunt unul dintre puținii oameni care spun ce gândesc, pentru că asta înseamnă partid politic.

Mihai Gâdea: Dumneavoastră credeți în informațiile pe care le aveți din Parlament?

Mohammad Murad: Deci moțiunea va fi votată undeva la între 250 și 256/

Mihai Gâdea: Premierul Bolojan și oamenii domniei sale, înțeleg că domnul Motreanu se ocupă de asta și alții, n-au reușit să mai mute, fără să știți dumneavoastră, dintre...?

Mohammad Murad: Știți care e problema, domnule? Chiar dacă puneau pe masă, în ultima sută de metri, un proiect, un proiect de țară credibil în care spune că: „Ok, am făcut, am luat niște măsuri drastice, am blocat – să nu zic că am omorât – mediul de afaceri”... În ultima sută de metri să pună pe masă un proiect de țară spunând că va veni cu următoarele măsuri.

Păi, oferă 12 miliarde primarilor ca să câștige simpatia lor? Dar de unde ia banii? De la mediul de afaceri. Dar vreodată ne-a oferit nouă un sprijin? Noi nu vrem bani în mediul de afaceri, v-o spun ca om de afaceri.

Eu vreau doar un climat care să mă asigure că pot să fac ceva. Din păcate, în România – pe vremuri, eu sunt vechi în România – eram foarte buni pe jocuri sportive, eram buni la fotbal, dar din păcate acum nu mai știm fotbal și facem jocuri politice. Asta este realitatea.

Mihai Gâdea: Aș vrea să mai întreb ceva: în momentul de față, care credeți că ar fi cea mai bună variantă de prim-ministru și de guvern după, dacă moțiunea trece mâine și premierul Bolojan cade?

Mohammad Murad: Dacă mă întrebați pe mine, m-aș bucura să spun care este cel mai bun proiect. Ce proiect avem noi pentru țară? Punem pe masă un proiect de țară, îl facem public și depășim ideea de partid și de așa-numita guvernare, care înseamnă de fapt să împarți niște funcții și niște bani. Trebuie să depășim acest mod de gândire.

Mihai Gâdea: Credeți că e vreo șansă? Din datele pe care le aveți dumneavoastră, există discuții ca PSD și AUR să facă un guvern, sau asta este complet...

Mohammad Murad: Eu vă spun că, dacă gândim politic, nu există nicio șansă. Nicio șansă, nicio șansă. Deși cred că sunt multe puncte comune și viziuni apropiate, așa cum spunea domnul Grindeanu, dar vă spun: se poate face dacă pun pe masă un proiect de țară.

Mihai Gâdea: Deci dumneavoastră considerați că trebuie pornit de la un proiect de țară.

Mohammad Murad: Păi, nu e normal? Eu, dacă mă trimiteți undeva, mă întrebați: ce să facem acolo? Scopul lui care este? Un proiect de țară. Și sunt convins că o să fie votat și de PNL...

Mihai Gâdea: Credeți dumneavoastră?

Mohammad Murad: Da, eu cred, pentru că noi nu ne axăm foarte mult pe persoane. Din păcate, în România, de ani de zile ne axăm pe persoane, nu pe proiecte. Nu mergem pe persoane. Domnul Bolojan, din păcate... eu personal cred că am vorbit de multe ori cu domnul Nazare și cu alți miniștri privind anumite proiecte.

Domnule, nu există nici măcar să dea vreo atenție unui proiect prin care putem să creștem producția, să venim cu altă abordare, pentru că România are trei probleme mari și late acum. Unu: lipsa de încredere între oameni și stat (și invers), și între vecini. Doi: lipsa de speranță – nimeni nu mai crede că se poate întâmpla ceva bun. Și trei: lipsa de viziune. Nimeni nu are viziunea a ceea ce se va întâmpla mâine.