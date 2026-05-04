Prime de 1.500 de lei pentru profesori, pe masa Guvernului. Pîslaru: „Decizia depinde de avizul Consiliului Legislativ”

Publicat la 22:24 04 Mai 2026 Modificat la 22:24 04 Mai 2026

„Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei”, spune ministrul Investițiilor / Sursa foto: Getty Images

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a transmis luni seara, după finalul ședinței de Guvern, că Guvernul ar urma să aprobe marţi dimineaţă, într-o nouă şedinţă extraordinară, un act normativ privind acordarea primelor didactice către profesori, în măsura în care proiectul va primi avizul Consiliului Legislativ.

„Vă rog să-mi permiteţi să-mi exprim speranţa că până mâine dimineaţa la 8 şi jumătate, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată astăzi, ca să putem adopta acest proiect. Este un proiect la care lucrăm de foarte mult timp. Este vorba despre a modifica Ordonanţa 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni, avem modificare de program, avem banii puşi la o parte. Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei.

Ce ne lipseşte în acest moment este avizul Consiliului Legislativ. Mâine dimineaţă, la 8 şi jumătate, sperăm să-l avem ca să putem adopta într-o procedură extraordinară, într-o şedinţă de Guvern extraordinară. Dacă avem avizul, da, absolut”, a declarat Pîslaru, la Palatul Victoria, întrebat despre acest proiect.

El a precizat că avizul din partea Consiliului Legislativ pentru proiectul de act normativ a fost solicitat luni după-amiază.

„A fost solicitat astăzi, la 15:00 şi ceva a fost transmis către Consiliul Legislativ cu rugămintea de urgenţă, era mai mult decât suficient timp, dar înţelegem că dumnealor nu au putut să-l ofere în timpul respectiv”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, şi un proiect de ordonanţă de urgenţă legat de terenurile agricole, privind un jalon din PNRR, este în avizare la Consiliul Legislativ.

„Are toate avizele, CES, tot, tot, tot, şi nu are Consiliul Legislativ. Şi asta era o chestiune minunată să vedeţi cum Guvernul Bolojan are responsabilitatea de a scoate de pe masă încă o reformă critică a PNRR, cu noul ministru al Agriculturii interimar, care s-a dat peste cap efectiv zilele acestea, este vorba despre domnul vicepremier Tanczos Barna.

Sperăm în înţelepciunea şi sprijinul colegilor de la Consiliul Legislativ să ne dea aceste două avize până mâine dimineaţă la 8 şi jumătate”, a mai transmis Dragoş Pîslaru.