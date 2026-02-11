Proiect PNL: Partidele politice să nu mai primească subvenţie „dacă afectează imaginea ţării”. Stroe: Nu trebuie să finanțăm ura

Deputatul PNL, Ionuț Stroe. Foto: Agerpres

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a anunţat, miercuri, că a depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Stroe vrea interdicţii explicite privind utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat partidelor politice „pentru activităţi, pentru servicii, pentru mesaje sau materiale care pot afecta direct sau indirect imaginea sau interesele ţării, precum şi ordinea constituţională”, scrie Agerpres.



„Subvenţia publică nu trebuie, sub nicio formă, privită ca un instrument de finanţare a radicalizării, de finanţare a urii, de finanţare a unor activităţi sau acţiuni politice contrare intereselor acestei ţări. Din păcate, ştiţi cu toţii, săptămâna trecută am asistat la informaţii publice în legătură cu presupuse demersuri de lobby sau de influenţarea unor decizii externe în sens contrar intereselor României care privesc, în mod evident, interesele cetăţenilor acestei ţări şi anume libera circulaţie. De ceva ani vedem foarte clar că traversăm o perioadă în care în spaţiul public, sub şi în numele unor aşa-zise pretinse curente politice suveraniste, au apărut foarte multe mesaje care instigă la ură, au apărut foarte multe mesaje de radicalizare a atitudinii şi acţiunii politice, au apărut foarte multe acuzaţii care se tot repetă în legătură cu o anumită aliniere a unor partide de la naraţiuni ostile României. (...) Au apărut foarte multe acţiuni, în concluzie, care au un impact extrem de negativ la adresa intereselor şi imaginii acestei ţări”, a spus Stroe, la Parlament.



Potrivit acestuia, legislaţia care finanţează activitatea partidelor politice nu impune foarte clar şi nu trasează anumite limite care ar trebui să prevină asemenea derapaje. Astfel, deputatul a considerat că iniţiativa legislativă trebuie să definească într-un mod „foarte preventiv şi proporţional” care sunt limitele care nu pot fi depăşite.



„Cheltuirea banului public, indiferent de simpatiile sau antipatiile politice pe care le avem cu toţii, trebuie să fie făcută în mod responsabil şi, bineînţeles, cu loialitate faţă de această ţară. De asta invităm pe toţi parlamentarii să sprijine un asemenea demers legislativ”, a transmis Ionuţ Stroe.



Conform proiectului, „se interzice utilizarea sumelor provenite din subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu achiziţia, directă sau indirectă, de bunuri ori de servicii care au ca scop determinarea, directă sau indirectă, a decidenţilor politici sau instituţionali din alte state ori din organizaţii internaţionale, în vederea obţinerii unor efecte care aduc atingere imaginii, ordinii constituţionale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României”.



„Se consideră determinare orice activitate prin care se urmăreşte, direct sau indirect, ca un decident politic sau instituţional, ales sau numit, să adopte o orientare contrară imaginii, ordinii constituţionale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României”, se explică în document.



Încălcarea acestor prevederi ar atrage aplicarea, inclusiv cumulativă, a măsurilor legale corespunzătoare, după cum urmează:

obligarea partidului politic la restituirea către bugetul de stat a sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legii

confiscarea sumelor utilizate nelegal, potrivit dispoziţiilor legale privind recuperarea şi executarea creanţelor bugetare

suspendarea temporară, parţială sau totală, a subvenţiei acordate partidului politic, potrivit reglementărilor în vigoare

sesizarea autorităţilor competente, în situaţia în care faptele întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii sau ale unor fapte prevăzute de legea penală

Proiectul vine după ce partidul AUR a dat bani grei ca liderul său, George Simion, să ajungă la președintele american Donald Trump și la vicepreședintele JD Vance și să câștige, astfel, alegerile prezidențiale din 2025. Pentru că întâlnirile nu au avut loc, firma de lobby care a raportat oficial un contract de 1,5 milioane de dolari semnat cu partidul AUR (BGD Legal & Consulting LLC), pentru promovarea lui George Simion în SUA înainte de alegerile prezidențiale, a cerut daune unei alte firme de lobby (Obsidian Advisory LLC) care îi garantase întâlniri ale clientului lor cu Trump și alți oficiali ai SUA.