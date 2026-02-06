PNL propune ca partidele să nu mai poată folosi bani publici împotriva României, după acuzațiile la adresa lui George Simion

Deputatul PNL Ionuț Stroe a anunțat vineri, pe Facebook, că va depune un proiect de lege în Parlament prin care propune să se interzică folosirea de către partide a banilor publici împotriva României. Anunțul a fost făcut în contextul acuzațiilor publice formulate de Dragoș Sprînceană că George Simion ar fi făcut lobby în SUA ca românii să fie scoși din Visa Waiver.

"Voi depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin care stabilim clar un principiu de bun-simț: niciun partid politic nu are dreptul să folosească banii publici împotriva României.

Mai exact, propunem interzicerea explicită a utilizării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unor campanii, acțiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaționale, promovează discursul urii, discriminarea sau violența, susțin direct sau indirect ideologii, organizații sau comportamente extremiste, anticonstituționale ori contrare valorilor", a scris pe Facebook Ionuț Stroe.

Deputatul subliniază că acuzații precum cele care îl vizează pe Simion arată cât de urgent e să închidă portițele legislative care permit partidelor să folosească bani publici împotriva României.

"Pentru că recent au apărut acuzații publice (formulate de Dragoș Sprînceană) că George Simion ar fi făcut lobby în SUA „împotriva” Visa Waiver. Repet: sunt acuzații, dar tocmai astfel de situații arată cât de urgent e să închidem portițele legislative.

Pentru că există declarații publice în care George Simion a salutat faptul că România a fost scoasă din Visa Waiver, adică menținerea vizelor pentru români.

Pentru că în spațiul public au fost relatate contracte/înregistrări de lobby în SUA asociate AUR, documente publice în registrele americane, iar subiectul a generat controverse legitime.

Pentru că în SUA a apărut un raport preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților care folosește cazul României (anularea alegerilor) într-o narațiune politică despre „cenzură” și „lipsa dovezilor” privind interferența rusă. Iar formulările din raport seamănă izbitor cu temele împinse constant de AUR în țară. Asta ridică o întrebare legitimă (și trebuie spus corect: nu o afirmație, ci o întrebare): a fost această preluare de narative doar coincidență politică sau poate fi și efectul unor demersuri de tip lobby/PR extern făcute împotriva interesului României?", a scris Stroe.

El a subliniat că "e inacceptabil" ca banii contribuabililor români să fie folosiți pentru a răspândi dezinformare, pentru a slăbi poziția internațională a României sau pentru a acționa împotriva intereselor cetățenilor români.

Subvenția publică există pentru a susține funcționarea democratică a partidelor, nu pentru a finanța campanii de denigrare, manipulare sau influență externă împotriva propriei țări, a conchis el.