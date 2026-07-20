Reguli noi la angajările în Armată: Toate interviurile de selecție vor fi filmate. Miruță: "Eliminăm orice urmă de subiectivism"

Începând cu 1 august, comisiile de selecție din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni că a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care, pentru transparență și corectitudine, vor fi filmate interviurile din comisiile de selecție ale MApN, potrivit Agerpres.

"O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile. De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul 'nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu", a spus Miruță într-o postare pe Facebook.

Astfel, începând cu 1 august, comisiile de selecție din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile.

"Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție", a subliniat Miruță.