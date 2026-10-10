Liderii PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că „închide ușa dialogului”: „PNL e prizonierul orgoliului unui singur om”

Bolojan a precizat că Guvernul a redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut. Foto: Hepta

Trei dintre cei mai cunoscuți lideri ai PSD, toți foști miniștri în Guvernul Bolojan, îl acuză pe liderul PNL că închide ușa dialogului și că vrea să le lase social-democraților toată povara guvernării, pentru ca apoi să-i critice din opoziție. Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan și Radu Marinescu s-au adresat direct primarilor, consilierilor și aleșilor locali liberali, încercând să-i convingă că partidul lor nu trebuie să rămână „prizonierul orgoliului unui singur om”.

Mesajele de sâmbătă vin într-un moment în care România caută de luni de zile un nou guvern. Miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvernul Bolojan pe 23 aprilie 2026, după ce partidul a retras sprijinul politic pentru premier, iar de atunci criza politică nu a mai fost depășită.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru pe 6 octombrie, în încercarea de a pune capăt crizei. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat în cele cinci luni de când a început blocajul.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va sprijini guvernul Luca Niculescu doar dacă PNL și UDMR vor intra la guvernare alături de social-democrați, condiție respinsă câteva ore mai târziu de Ilie Bolojan, care a spus că liberalii au decis să nu mai participe la guvernări cu PSD, dar sunt deschiși să voteze instalarea noului executiv.

Mai mult, Bolojan a precizat că, atât timp cât PSD se va afla la guvernare, PNL va fi în opoziție. Tocmai această poziție, un vot la învestire urmat de trecerea în opoziție, a declanșat reacția dură a liderilor social-democrați.

Rogobete: „Voi sunteți mândri?”

„Am o întrebare pentru liberalii din PNL. Subliniez, LIBERALII! Voi sunteți mândri?Ieri, Ilie Bolojan a închis din nou ușile dialogului politic. Cu aceeași îndârjire, a preferat să eticheteze oameni, să împartă România în buni și răi și să transforme orice invitație la responsabilitate într-un nou motiv de conflict”, a declarat Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății în Cabinetul Bolojan.

Fostul ministru susține că problemele cu care se confruntă astăzi spitalele, școlile și administrația nu au apărut din senin, ci sunt și rezultatul deciziilor luate în ultimul an, pe care Bolojan ar trebui să aibă tăria să le recunoască și să le corecteze.

„Iar când o direcție se dovedește greșită, responsabilitatea unui om de stat este să o corecteze, nu să o apere din orgoliu!”, a scris el.

Rogobete s-a adresat apoi aleșilor locali ai PNL, „primarilor, consilierilor locali, oamenilor care au construit proiecte și au dezvoltat comunități”, încercând să-i convingă că partidul lor are altă vocație decât cea a liderului actual.

„PNL este mai mult decât Ilie Bolojan!”, a transmis el, întrebându-i dacă „chiar credeți că România poate fi redresată prin refuzul permanent al dialogului”.

„PSD nu caută un paravan politic. PSD caută o majoritate parlamentară și guvernamentală stabilă, transparentă și asumată”, a scris Rogobete, adăugând că „România nu are nevoie de un guvern de vitrină, susținut de o majoritate de carton”.

Bogdan Ivan: „Nu ne-am născut ieri!”

„Domnule Bolojan, nu puteți cere PSD să își asume guvernarea, iar a doua zi după vot să treceți în opoziție. Nu ne-am născut ieri! Sorin Grindeanu a formulat o propunere politică precisă. PNL trebuie să decidă dacă participă la construcția unei majorități care să susțină programul noului Guvern. Da sau nu?”, a declarat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

„Clamați permanent două cuvinte mari și puternice: „responsabilitate” și „reformă”. Și ați reușit să le bagatelizați atât de mult, încât nimeni nu vă mai crede. Le-ați transformat în vorbe goale, pentru că, în cazul dumneavoastră, exact asta au devenit.

Economia României a înregistrat o contracție de 1,6% în primul semestru. Mai simplu spus, economia României se îndreaptă spre prăpastie. Alimentele și carburanții s-au scumpit, iar oamenii trăiesc mai greu decât acum doi ani. Este o realitate!”, a scris Ivan, care a ironizat faptul că invocarea reformei nu are cum să ieftinească „motorina de 11 lei sau energia, al cărei preț a crescut cu 25% în doar cinci luni!”, a mai adăugat el.

Ivan a trecut apoi în revistă toate variantele de premier vehiculate în ultimele luni, de la un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac la Siegfried Mureșan, susținând că PNL le-a respins pe rând, doar pentru a-și păstra puterea.

„Spuneți direct: faceți orice, așa cum ați făcut încă din luna aprilie, ca să rămâneți la Palatul Victoria!”, a transmis el.

Fostul ministru i-a vizat și pe aliații liberalilor de la USR, pe care i-a acuzat că pregătesc o campanie de atacuri online împotriva PSD și a premierului desemnat.

Bolojan nu va face personal acest lucru, susține Ivan, pentru că are „o întreagă infrastructură a „pestei hashtagiste”, gata să atace, cu o ferocitate deja cunoscută, atât oamenii Partidului Social Democrat, cât și pe Luca Niculescu”.

Despre premierul desemnat, Ivan a spus că este „un diplomat de carieră, un profesionist care nu merită valul de ură pe care îl pregătesc hoardele USR. Un USR tot mai mic și mai disperat, dar cu gura mare și cu tupeul pe măsură.”

„Concluzia este simplă, domnule Bolojan. Nu vreți la guvernare? Asumați-vă și spuneți-o direct, ca să nu mai pierdem timpul!”, mai spune acesta.

Marinescu: „Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului de învestitură”

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a adoptat un ton mai tehnic, dar a precizat un guvern votat la învestire, dar fără o majoritate reală în spate, nu face decât să prelungească criza.

„Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului de învestitură. Dimpotrivă, atunci începe!”, a scris Marinescu, care i s-a adresat lui Bolojan cu formula „Domnule premier demis”.

„Să fim foarte clari! Un guvern votat astăzi și blocat mâine în Parlament nu reprezintă o soluție. Înseamnă doar prelungirea unei crize politice ale cărei consecințe vor fi suportate, încă o dată, de cetățeni”, a mai transmis fostul ministru al Justiției.

Marinescu a avertizat că urmează o iarnă dificilă, în care românii vor fi preocupați de facturi și de prețuri, și a cerut tuturor partidelor, nu doar PNL, ci și USR și UDMR, să-și asume public deciziile.

El a insistat că povara guvernării nu poate fi lăsată doar pe umerii unui premier fără sprijin politic propriu: „Mai mult, nu putem lăsa întreaga povară a guvernării pe umerii unui premier tehnocrat, în timp ce partidele se pregătesc să critice, din opoziție, deciziile pe care ar trebui să și le asume împreună.”

„Cred că PNL înseamnă mai mult decât poziția exprimată de un singur om. Înseamnă și mii de aleși locali care cunosc problemele reale ale comunităților și care înțeleg că acestea nu se rezolvă prin dispute politice interminabile, ci prin decizii și acțiuni concrete”, mai spune Marinescu.

Fostul ministru a încheiat spunând că PSD este pregătit să guverneze pe baza unui program clar, dar că fiecare partid trebuie să-și asume public alegerea pe care o face.