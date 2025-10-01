Ședință de Coaliție pentru concedierile din administrație. Surse: Primarii vor să decidă ei dacă dau sau nu oameni afară

Ședință la Guvern, cu primarii. Foto: gov.ro

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, primarii cer ca deciziile în privința concedierilor din administrația locală să fie luate de fiecare edil în parte.

La sedinţă, alături de premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, mai sunt prezenți vicepremierul Marian Neacșu și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale din Parlament. Pe acest subiect, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că sunt puse în discuție două scenarii esenţiale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate și un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri și servicii și de personal, informează Agerpres.

Primarii cer tăieri și din administrația centrală

Surse citate au declarat pentru Antena 3 CNN, că primarii vor o tăiere diferențiată: maximum 20% din posturile ocupate la nivelul fiecărei primării, în funcție de grilele raportate la INS.

Asta înseamnă că unii pot să nu facă tăierii, alții pot să taie până la 20%, iar alții pot decide să reducă din cheltuielile de salarizare. Important este ca primarii să aibă flexibilitate.

Primarii mai cer ca administrația centrală și cea locală să meargă la pachet – altfel nu acceptă măsurile. Acestea trebuie să fie similare. „În plus, trebuie să scoatem cluburile sportive din structurile primăriilor – nu putem să dăm afară antrenori sau maseuri, pentru că asta nu schimbă nimic în realitate”, a declarat un edil, pentru Antena 3 CNN.

„Scenariile sunt cele prezentate și de dumneavoastră, un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea cheltuielilor de personal sau bunuri și servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis.” a declarat Cseke Attila, miercuri, într-o intervenție la Digi24.

El a explicat că mecanismul propus de minister nu aduce reduceri de personal semnificative acolo unde primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal.

Ceea ce înseamnă că la peste 700 de UAT-uri, practic, nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, și acolo diferențiat. Acolo unde organigrama este plină, este ocupată, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal. Pentru că se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul s-a declarat nemulțumit de faptul că, inclusiv în coaliție, mare parte a discuției care face referie la reforma administrației locale se axează pe acest număr de reduceri de posturi.

În timp ce pachetul acesta are 50 de pagini cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale', a explicat Cseke Attila.

El a punctat că, în cazul în care în următoarele săptămâni nu se ajunge la un acord în coaliție privind reforma administrației locale, acest lucru ar dăuna și mesajului pe care îl dă coaliția.

Noi credem, vorbesc de UDMR și de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie reglementată, trebuie reglementată urgent, imediat după aceasta și reducerea la administrația centrală, pentru că și acolo avem o birocrație. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun, atât de bine legiferat ca la administrația locală acolo reducerea de 20% este prevăzută în programul de guvernare, în cel puțin două locuri la administrația centrală nu avem un procent în programul de guvernare, a mai declarat Cseke Attila.