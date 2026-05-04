Surse: Pentru voturi la moțiunea de cenzură s-ar fi promis inclusiv posturi de consul sau la Administrația Cimitirelor

3 minute de citit Publicat la 21:56 04 Mai 2026 Modificat la 22:24 04 Mai 2026

Dan Motreanu și Ilie Bolojan. sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni seară, într-o ședință internă de partid, că emisarii PNL trimiși să convingă parlamentarii neafiliați să nu voteze moțiunea de cenzură „nu au negociat principii și valori, ci au șobolănit funcții”. Potrivit surselor din ambele tabere, printre promisiunile făcute s-ar fi numărat un post de consul la Bruxelles și funcții la Administrația Cimitirelor. Deputata Dumitrița Albu, cea vizată de informațiile privind consulatul, a negat că ar fi primit o astfel de ofertă, dar a admis că este „posibil” ca altor colegi de la POT să li se fi propus.

Partidul Social Democrat a organizat luni seară o ședință online de remobilizare cu toți parlamentarii, vicepreședinții și președinții de organizații. În cadrul acesteia, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat stadiul negocierilor din zilele precedente și modul în care social-democrații au rezistat presiunii venite din tabăra liberală.

Trei echipe de negociere trimise de PNL

Potrivit informațiilor din această ședință, PNL a trimis trei echipe distincte de negociere: una condusă de liderul senatorilor, Daniel Fenechiu, una de Dan Motreanu și una de Gabriel Andronache. Scopul lor principal a fost să-i convingă pe parlamentarii neafiliați – cei care au plecat de la partidul Dianei Șoșoacă, de la AUR sau din grupul PACE – să nu voteze moțiunea de cenzură.

Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor de partid că aceste demersuri nu au dat rezultate.

„Au eșuat lamentabil emisarii lui Ilie Bolojan și Dan Motreanu, pentru că nu au obținut numărul de voturi necesare”, a spus liderul PSD, adăugând că în birourile liberalilor „nu au negociat principii și valori, ci au șobolănit funcții”.

PSD susține că are 270 de voturi

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat în cadrul aceleiași ședințe că social-democrații au strâns 270 de voturi – peste pragul necesar de semnături pentru moțiunea de cenzură.

Funcții pentru rude, în schimbul voturilor?

Dincolo de cifrele anunțate de PSD, surse din ambele tabere politice susțin că negocierile nu s-au limitat la argumente politice. Potrivit acestor surse, parlamentarilor pe care PNL a încercat să-i convingă să schimbe tabăra li s-au oferit funcții pentru rudele lor.

Liderul PSD a făcut referire la o postare a lui Dan Motreanu, care a susținut public că „noi n-am oferit funcții, noi doar am discutat cu toți parlamentarii și am încercat să-i convingem să nu voteze moțiunea”. Grindeanu a contrazis această versiune, acuzând că, în realitate, negocierile liberalilor au implicat promisiuni concrete de funcții.

Un caz concret invocat este cel al Dumitriței Albu, parlamentar de la POT – una dintre cei șase care ar fi schimbat tabăra – ar fi primit promisiunea unei funcții de consul la Bruxelles. Există, de asemenea, informații că printre funcțiile promise s-ar fi numărat și posturi la Administrația Cimitirelor.

Aceste informații sunt verificate din ambele tabere.

Ce spune Dumitrița Albu

Contactată, Dumitrița Albu a negat că ar fi primit o astfel de promisiune.

„Cred că toată lumea care are câteva noțiuni știe foarte clar că funcția de consul este incompatibilă cu funcția de deputat”, a declarat ea, la Antena 3 CNN.

Totuși, a adăugat că „poate i s-a promis funcția aceasta unei alte persoane din partidul POT, dar cu siguranță nu a fost vorba despre mine”.

Albu a explicat că această confuzie ar fi pornit de la faptul că locuiește la Bruxelles de peste 14 ani și este „printre puținii deputați pe diasporă care au cabinetul acolo”.

Întrebată dacă funcția de consul ar fi putut fi propusă unui alt coleg de la POT, Albu a răspuns: „Posibil, din moment ce s-a creat această discuție. Nu a fost situația mea, dar posibil să li se fi propus altor colegi POT”.

Nimic nu este sigur până la vot

În ciuda tonului optimist din tabăra PSD, situația rămâne incertă. Negocierile urmau să continue și în cursul serii, iar echilibrul de forțe se poate schimba până în momentul votului propriu-zis.