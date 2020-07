Puțini români știu! Iubiții Nadiei Comăneci. Cu ce cântăreț celebru a avut Zeița de la Montreal o relație

Nadia Comăneci, prima sportivă de 10 din istoria gimnasticii, s-a retras din activitatea sportivă pe 6 mai 1984, la București. În același an, Nadia a fost invitata specială a Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Conducătorul delegației de sportivi români era nimeni altul decât Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului. Nicolae Ceauşescu îl pregătea pe prinţul negru pentru a-i deveni succesor, prezentându-l lumii ca un aliat.

Nicu Ceaușescu a făcut o pasiune pentru Nadia Comăneci în anii '80

Dar Nicu a avut și un alt motiv pentru care a mers cu Nadia în Sua. Făcuse o pasiune pentru ea încă de la începutul anilor '80.

„Am mai aflat că Nadia se întâlnea cu Nicu, fiul preşedintelui, un tânăr foarte dubios, care era preşedintele Organizaţiei de Tineret pe ţară şi care cheltuia foarte mulţi bani pe petrecerile date în Bucureşti pentru gimnaste. Toate erau tinere şi atrăgătoare, iar Nicu era recunoscut ca un mare afemeiat. Nu avea niciun respect pentru statutul lor de sportive, modele sau simboluri, ceea ce ar fi trebuit să fie ele", a povestit Bela Karolyi, antrenorul Nadiei Comăneci.

Nicuşor a iubit-o mult pe Nadia, iar relaţia lor a ajuns la un moment dat să irite familia Ceauşescu. În apartamentul Nadiei, obţinut cu ajutorul lui, au fost instalate microfoane, iar marea campioană era urmărită oriunde mergea. După ce fiul lui Ceauşescu a plecat la Sibiu, foşti apropiaţi ai lui au dezvăluit că Nadia venea des să-l viziteze acolo. Parcurgea drumul la volanul unui Fiat cumpărat tot cu sprijinul lui Nicu, care se îngrijea ca ea să o ducă cât mai bine. Mai ales că, din salariul ei de angajată la CNEFS-ului, nu-i rămânea mai nimic. „Avea rată la casă, taxa de celibat, telefon, lumină, celelalte. Se duceau mai mult de jumătate din banii primiţi", a povestit o fostă angajată a instituţiei.

Idila dintre Ion Dolănescu și Nadia Comăneci

Conform apropiaților Nadia și Ion Dolănescu s-au iubit pătimaș în tinerețe și chiar ar fi fost la un pas de căsătorie, povestea lor de dragoste făcând deliciul românilor în anii 80.

Zeiţa de la Montreal era nelipsită de la petrecerile care se ţineau lanţ în casa lui Ion Dolănescu. De altfel, se spune că Nadia a fugit peste Ocean din casa regretatului rapsod.

Nadia, presupusă relație cu Ștefan Bănică Jr.

Cântăreaţa Elena Cârstea, prietenă cu ambii protagoniști, a confirmat la o emisiune tv că Nadia a avut o relație cu Ştefan Bănică jr., in jurul anul 1987, inainte ca Nadia sa fuga din Romania. „Veneau des la mine acasă", a dezvăluit ea, fără să-și dea seama că a dezvăluit un secret. Potrivit zvonurilor, in acelasi an, 1987, la varsta de 26 de ani, Nadia Comaneci ar fi suferit o intrerupere de sarcina. Medicii de la spitalul Coltea din Capitala i-ar fi provocat un avort, pe motiv ca gimnasta nu ar fi putut duce sarcina la capat, din cauza bazinului subdezvoltat.