Doliu în lumea muzicii! Un artist a murit la 41 de ani

Foto: Youtube.com

Muzicianul şi producătorul american Richard Swift, foarte legat de scena independentă, a murit la 41 de ani, relatează miercuri EFE.



"Şi toţi îngerii din cer vor cânta 'Qué será, será'', se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al artistului.



Portalul de specialitate Pitchfork semnalează că Swift a murit marţi la Tacoma (Washington, SUA).



În luna iunie a fost lansată o campanie de fonduri pe internet pentru a-l ajuta pe muzician, care nu avea asigurare de sănătate, să-şi plătească cheltuielile medicale.



Richard Ochoa Swift, pe numele său complet, a fost membrul grupului The Shins între 2011 şi 2016 şi a cântat de asemenea la chitară bas în timpul turneelor trupei The Black Keys.



Împreună cu Dan Auerbach, solist şi chitarist al trupei The Black Keys, el a făcut de asemenea parte din grupul The Arcs, pentru care a cântat la baterie.



Richard Swift, care a lansat şi numeroase albume solo, s-a evidenţiat de asemenea ca producător pentru artişti precum Foxygen, Sharon Van Etten sau Damien Jurado.



"Azi lumea a pierdut unul dintre muzicienii cei mai talentaţi pe care îi cunosc. El se află acum alături de sora şi mama sa. Îmi vei lipsi, prietene", a scris Auerbach pe Instagram într-un mesaj însoţit de o fotografie care îl înfăţişează alături de Swift.