Horia Brenciu, mărturisire emoționantă. Cum a reușit să treacă peste moartea mamei

Este mereu cu zâmbetul pe buze, dar Horia Brenciu a trecut prin multe drame de-a lungul vieții.

Artistul a vorbit într-un interviu despre cum s-a schimbat viața lui de-a lungul anilor, dar și care au fost cele mai marcante momente din copilăria lui.

"Acceptabilitatea este o problema, îţi este frică şi eşti complexat de cum arăţi, cum vorbeşti, orice defect pentru tine în capul tău este mare, când de fapt lumii nu-i prea pasă de tine. Deci tu, în capul tău e tsunamii combinat cu taifunul. Asta eşti! Când de fapt în partea cealaltă ok, cine eşti. (...) În adolescenţă ţin minte că eu nu aveam blugi si ma duceam cu pantaloni de pânza, cu greu găseam o curea. Am avut de foarte multe ori sentimente că nu sunt acceptat, de fiecare dată ziceam: aoleu.. fata asta nu mă place (...) Cu cât eşti mai mare şi pierzi un părinte, este ca şi cum vârsta este direct proportională cu gaura pe care o ai în suflet. Amintirile te învăluie şi te doboară. La 11 ani nu aveam prea multe amintiri cu mama, dar simţeam că pierd ceva important, dar nu am avut timp să o jelesc. Pe mine mă încarca de fiecare dată cand vâd familii, când văd filme de dragoste, când văd copii şi mama unii lângă alţii", a declarat Horia Brenciu, conform antena stars.