Mădălin Voicu, dezvăluiri fără perdea despre femeile din viața lui: „Primele sunt țigăncile. Nu există comparație!”

Mădălin Voicu a avut o viață tumultoasă! Celebrul muzician și politician a povestit, în cadrul emisiunii „Agenția VIP” de la Antena Stars, despre femeile din viața lui.

Întrebat de Cristi Brancu despre cele mai spectaculoase femei, după naționalitate, Mădălin Voicu a spus: „Primele sunt țigăncile. Nu există comparație. Ca pasiune, ca fierbințeală...țigăncile, fără discuție. Dacă nu sunt curve, ele sunt femei principiale. Ori e albă, ori e neagră. Țigăncile sunt periculoase! Niciodată nu poți să iubești la fel. Eu sunt mai mult posesiv. Pot să spun că în timp, au fost fete, femei pe care le-am iubit în diferite feluri. Cred că nu sunt 10!

Eu nu sunt genul care să fug, să sar gardul și să plec. E o disciplină în chestia asta cu iubitul, cu pasiunea, dar am niște reguli pe care le-am deprins. Nicio femeie nu poate să spună că m-am purtat urât, că am avut comortamente brutale, dure...tot ce pot eu să spun vis-a-vis de relațiile mele mai de reținut, în general, nu eu am fost cel care a greșit”, a completat Mădălin Voicu, potrivit spynews.ro.