Este oficial! CSM București are un nou antrenor

FOTO: csmbucuresti.ro

CSM București, campioana en-titre din Liga Națională de handbal feminin, are un nou antrenor. Este vorba despre suedezul Magnus Karl Johansson, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

„Sunt bucuros pentru încrederea pe care conducerea clubului CSM București o are în mine. Sunt de asemenea bucuros pentru faptul că am ocazia să fac parte din staff-ul tehnic al unei echipe atât de importante din handbalul european. Abia aștept să începem meciurile în fața suporterilor români. O să dau tot ce am mai bun pentru a obține cele mai bune performanțe cu CSM București!”, a declarat Magnus Karl Johansson, potrivit site-ului oficial al CSM București.

Tehnicianul este multiplu campion al Suediei, unde a câștigat titlul atât cu o echipă feminină cât și cu una masculină.

„Campioana României și-a definitivat strategia pentru următoarele sezoane, mizând în primul rând pe rezultate, dar și pe stabilitate și continuitate. În acest sens, s-au purtat discuții cu mai mulți antrenori, iar după o lungă perioadă de așteptări, Clubul Sportiv Municipal București a ajuns la un acord cu Magnus Karl Johansson, care va pregăti echipa feminină de handbal în următoarele două sezoane", au spus oficialii echipei într-un comunicat, potrivit gsp.ro.