Gică Popescu a revenit oficial în fotbal

Gică Popescu este oficial președintele clubului FC Viitorul. Fostul căpitan al naționalei României a acceptat propunerea cumnatului său, Gică Hagi, de a prelua conducerea administrativă a grupării constănțene. Gică Popescu va continua să coordoneze proiectul Euro 2020 pentru organizarea celor patru meciuri care se vor disputa în România.

Anunțul a fost făcut de Gică Hagi. "De astăzi avem un nou președinte: Gică Popescu. Nu mi-a fost ușor să-l conving. Dar am ajuns la un nivel, echipa a crescut an de an, iar acum la 10 ani, trebuie să ne dezvoltăm, să facem lucruri importante pentru a fi cu un pas mai în față pentru a încerca să fim mai buni. Venirea lui Gică Poescu în familia noastră cred că ne va face mai puternici", a spus Gică Hagi la prezentarea lui Gică Popescu ca președinte la Viitorul.