Simona Halep s-a calificat în semifinale la Wimbledon

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe chinezoaica Shuai Zhang cu 7-6 (7-4), 6-1.

Halep (27 ani), numărul şapte mondial, a reuşit calificarea pentru a doua oară într-o semifinală la All England Club (prima oară în 2014), câştigând într-o oră şi 26 de minute în faţa chinezoaicei Zhang (30 ani, 450 WTA).



Românca, campioană la Roland Garros în 2018, realizează astfel cel mai bun rezultate la turneele de Mare Şlem din acest an, după optimi la Australian Open şi sferturi la Roland Garros.



Halep a început rău meciul cu Zhang, fiind condusă cu 3-0, ea nereuşind să îşi găsească ritmul în primele schimburi şi să simtă mingea prea bine. Halep a reuşit să ia un prim ghem, pe propriul serviciu, dar Zhang a refăcut ecartul, 4-1. Ghemul cu numărul şase a fost unul de mare însemnătate pentru primul set, Simona reuşind să îl ia după ce a salvat patru mingi de break. Halep a prins mai multă încredere, iar asiaticei nu i-au mai intrat mingile ca până atunci, astfel că fostul lider mondial a făcut break, iar apoi a restabilit egalitatea, 4-4. Zhang şi Halep au servit bine în continuare şi jocul a ajuns în tiebreak (6-6), unde Halep a condus ostilităţile şi s-a impus cu 7-4.



Simona Halep a fost la cârma jocului încă din debutul actului secund, a condus cu 1-0 şi 2-1, iar apoi a rupt echilibrul cu un prim break, Zhang a greşit tot mai mult, iar românca nu i-a lăsat nicio speranţă, câştigând cu 6-1.



Halep a egalat situaţia în meciurile directe cu Zhang, 2-2, după ce asiatica a învins în 2016 în primul tur la Australian Open, cu 6-4, 6-3, şi în acelaşi an la Beijing, cu 6-0, 6-3, în optimi. Singura victorie anterioară a Simonei s-a înregistrat în 2012, în primul tur la Indian Wells, cu 6-1, 6-1.



Din punct de vedere statistic, în meciul de la Wimbledon, fiecare jucătoare a reuşit un as, Halep a avut o dublă greşeală, iar Zhang două, românca a servit mai bine, având 72% puncte cu primul serviciu (faţă de 67% chinezoaica) şi 44% cu al doilea (41%). Halep a fost superioară la mingile la fileu (86%-50%), la mingile de break transformate (50%-20%). Zhang a avut mai multe mingi direct câştigătoare (22-16), dar şi mai multe erori neforţate (29-13).



Halep, care anul trecut s-a oprit în turul al treilea la Wimbledon, şi-a asigurat un cec de 588.000 de lire sterline şi 780 de puncte WTA, urmând să joace în penultimul act cu ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 8 WTA) sau cu Karolina Muchova (Cehia, 22 ani, 68 WTA).