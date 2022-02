A început verificarea adăposturilor în caz de război de pe teritoriul României

Vasile Dîncu a adugat că a discutat cu Ministerul de Interne, iar aceste inspecţii se fac anual. Întrebat dacă a dispus o verificare a adăposturilor de război din ţara noastră, Ministrul Apărării a declarat că, împreună cu MAI, a discutat şi această inspecţie se face în mod regulat, în fiecare an.

"Există un anumit calendar pentru această inspecţie”, a arătat el. "Cele mai multe cred că aparţin de Ministerul de Interne”, a mai precizat Vasile Dîncu,

„Din perspectiva noastră, a celor care sunt în domeniul Apărării, acest lucru s-a făcut, în ultimii ani, foarte serios şi ştim exact, suntem pregătiţi pentru orice situaţie”, a mai afirmat Vasile Dîncu.

Ministrul Vasile Dîncu, declarație despre stagiul militar obligatoriu, în contextul crizei din Ucraina

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a precizat, duminică, poziția Guvernului față de ideea de reintroduce serviciului militar obligatoriu.

Dâncu a confirmat că Executivul nu ia în calcul această variantă.

"Aceasta nu este o opțiune pentru noi în acest moment. Se discută, am discutat-o în zona comisiei de apărare din Parlament, unde parlamentarii noștri mi-au pus această problemă, după cum au invocat-o şi alți rezerviști.

De exemplu, în întâlnirile mele cu rezerviștii, aceștia mi-au spus că ar fi necesar, din nou, să se ajungă la asta. Însă, în acest moment, nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere al nevoilor noastre nu este o opțiune pentru o decizie de genul acesta (...)

Acest stagiu militar obligatoriu ar trebui să însemne un buget mult mai mare al Armatei. Sigur că, dacă ar fi să fie, ar fi gândit într-un alt fel.

Nu ar mai fi un an și patru luni (stagiu complet, n.r.) sau 9 luni pentru 'TR-iști' (termen redus, n.r.), cum era înainte.

Ar fi alt tip de pregătire, modernă", a spus ministrul apărării

Deja, Armata s-a schimbat foarte mult față de acea perioadă. Deci, în acest moment, nu avem în niciun fel o opțiune pentru serviciul militar obligatoriu ", a conchis Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: Stagiul militar voluntar, alternativă la armata obligatorie pentru tineri

Ministrul a arătat că MApN are în pregătire un proiect alternativă la serviciul militar obligatoriu.

"Nu am lansat-o încă, dar este un proiect de-al nostru, care mi se pare foarte interesant şi foarte frumos, stagiul militar voluntar.

Adică, avem o formulă pe care o vom lansa pentru tinerii care vor să facă un stagiu de pregătire militară. Să știți că sunt mulți.

După ce am vorbit despre asta, am primit pe Facebook am primit sute de mesaje", a spus Dîncu.

El a menționat că nu s-a stabilit încă durata unui astfel de stagiu.

Vasile Dîncu: Compensațiile financiare în serviciul de voluntariat au fost mărite

"S-ar putea să fie şi stagii mai scurte şi mai multe, într-un an sau doi, sau maxim trei luni de zile, vom vedea. Este retribuit (recrutul, n.r.) în acest timp. Încercăm să optimizăm, în acest moment, aceste compensații financiare pe care le au voluntarii, pentru că am lansat serviciul de voluntariat şi nu am avut o foarte importantă cerere, tocmai pentru că nu era ofertant din punct de vedere financiar", a explicat Dîncu.

El a menționat că sumele primite de voluntari s-au mărit.

"În perioada de pregătire de șapte săptămâni, de exemplu, aveau o mie şi ceva pe lună. După acea, câteva sute de lei în perioada în care este în rezervă, dar lucrează în civil.

Acum am multiplicat sumele, are în jur de 2.700 pentru perioada de pregătire şi o soldă care, în funcţie de grade şi altele, este în jur de 1.500 pentru perioada când nu este convocat. Deci, a început să devină interesant şi văd că avem înscrieri destul de bune, în acest moment, pentru concursuri", a mai spus Vasile Dîncu.