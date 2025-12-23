Scutul anti-radiații de la Cernobîl s-ar putea prăbuși dacă rușii atacă din nou centrala

1 minut de citit Publicat la 16:15 23 Dec 2025 Modificat la 16:17 23 Dec 2025

Foto: Profimedia Images

Scutul anti-radiații care protejează mediul înconjurător de centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl ar putea să se prăbușească dacă Rusia atacă din nou zona, a declarat Serhii Tarakanov, directorul centralei, citat de AFP și Agerpres.

„Dacă o rachetă sau o dronă îl loveşte direct sau cade undeva în apropiere, de exemplu, o Iskander, Doamne fereşte, va provoca un miniseism în zonă”, a explicat Tarakanov, pentru AFP, într-un interviu acordat săptămâna trecută.

„Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala ameninţare”, a adăugat el.

Ruinele centralei nucleare sunt acoperite cu o carcasă interioară din oţel şi beton, cunoscută sub numele de „sarcofag”, construită în grabă după dezastrul nuclear din 1986, şi cu o carcasă exterioară modernă, de înaltă tehnologie, numită „New Safe Confinement” (NSC).

Scutul NSC a fost grav avariat în februarie 2025 într-un atac cu dronă al rușilor. În urma acestui atac a izbucnit un incendiu major la partea exterioară a structurii de oţel.

„NSC al nostru şi-a pierdut mai multe dintre funcţiile sale principale. Şi înţelegem că va dura cel puţin trei sau patru ani pentru a restabili aceste funcţii”, a menţionat Tarakanov.

Nivelul radiaţilor de la faţa locului rămâne „stabil şi în limite normale”, a mai adăugat el.

AIEA a avertizat, la începutul acestei luni, că o misiune de inspecţie a constatat că adăpostul „şi-a pierdut funcţiile esenţiale de siguranţă, inclusiv capacitatea de izolare, dar că nu au existat daune permanente la structurile de rezistenţă sau la sistemele de monitorizare”.

Potrivit lui Tarakanov, gaura cauzată de impactul dronei a fost acoperită cu un ecran protector, dar mai trebuie remediate 300 de alte găuri mici date de pompieri pentru a combate incendiul.

Armata rusă a ocupat centrala la începutul invaziei sale din 2022, înainte de a se retrage, câteva săptămâni mai târziu.