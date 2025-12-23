O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai

Imagine din Dubai FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat după ce o însoțitoare de bord a fost găsită înjunghiată mortal într-o cameră de hotel de lux din Dubai.

Suspectul a fost arestat la Sankt Petersburg, la aproximativ 4.300 de kilometri distanță, la câteva zile după ce însoțitoarea de bord, cu cetățenie rusă a fost ucisă, în perioada 17–18 decembrie, potrivit The Independent.

Victima a fost înjunghiată de cel puțin 15 ori, fiind lovită în zona toracelui, gâtului și a membrelor, și a murit în camera de hotel din cauza rănilor suferite.

Anchetatorii cred că suspectul avusese în trecut o relație cu însoțitoarea de bord și că o urmărea de câteva zile în Dubai înainte de crimă, potrivit agenției de presă de stat RIA Novosti.

El a fost arestat pe 20 decembrie, după ce s-a întors în Rusia, și a fost pus sub acuzare pentru crimă în aceeași zi. Zborul dintre Dubai și Sankt Petersburg durează aproximativ șapte ore. Se pare că poliția din Dubai l-a identificat pe suspect cu imaginile CCTV ale hotelului, după care au alertat autoritățile ruse.

O sursă a declarat pentru RIA Novosti: „Este un om de afaceri independent, iar femeia ucisă lucra ca însoțitoare de bord pentru o companie aeriană. Cei doi au avut o relație timp de mai mulți ani și au locuit împreună în Sankt Petersburg, dar se despărțiseră până la momentul tragediei”.

Site-ul de știri rus Fontanka a relatat că bărbatul ar fi apelat la ajutorul unei cunoștințe din Sankt Petersburg pentru a-i urmări deplasările victimei și pentru a afla în ce cameră de hotel era cazată, deși acest lucru nu a fost confirmat de autorități.

Însoțitoarea de bord lucra pentru compania aeriană rusă Pobeda, care este deținută de transportatorul de stat Aeroflot.

Comitetul de Investigații din Rusia a declarat că ancheta este desfășurată în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din Emiratele Arabe Unite.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru două luni, până la data de 18 februarie.