Alexandru Cumpănașu, revoltat de activitatea procurorilor DIICOT: „Au continuat mascarada. Și-au mai bătut înca o dată joc de familia noastră!”

foto- captură Antena 3

Alexandru Cumpănașu a criticat dur activitatea procurorilor DIICOT în cazul anchetei de la Caracal. Unchiul Alexandrei Măceșanu spune că, atât el, cât și părinții adolescentei de 15 ani, sunt revoltați de experimentul făcut în curtea lui Dincă cu privire la „presupusa ardere a corpului Alexandrei”.

„BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de "experiment/expertiza" din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei. Pt acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere. NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra! Nu am cuvinte sa descriu penibilul acestei situatii. Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie”, a spus Alexandru Cumpănașu.