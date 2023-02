Fotbalistul Alexandru Maxim, mărturie exclusivă din oraşul din Turcia lovit de cutremur: "Toată lumea e în stradă"

Fotbalistul român Alexandru Maxim a explicat, în direct la Antena 3 CNN, ce se întâmplă în oraşul Gaziantep, situat în apropierea epicentrului cutremurului devastator care a lovit Turcia şi Siria.

Alexandru Maxim este jucător la echipa din Gaziantep şi a stat de vorbă cu colegii săi care se aflau în oraş în momentul în care s-a produs devastatorul cutremur în Turcia şi Siria.

"Toată lumea e în stradă. Nu au voie să folosească liftul, nu au voie să stea în apartamente, în blocuri. Majoritatea blocurilor sunt clădiri înalte şi nu au voie să intre, probabil, din câte am înţeles pentru că am vorbit cu un prieten, se aşteaptă ca şi astăzi să fie replici, deci nimeni nu are voie să intre în casă.

Majoritatea oamenilor se gândesc să părăsească oraşul, mulţi dintre ei. Am reuşit să vorbesc câte puţin cu fiecare din cei care au rămas acolo în oraş. Toată lumea e speriată.

Probabil, următoarele 2-3 zile până lucrurile se vor linişti, toată lumea va încerca să plece. Trebuia să jucăm luni cu Galatasaray, dar nu ştiu. Aştept să vedem ce decizie se ia. Cu siguranţă nu se va juca. Aştept să văd cum aş putea să mă întorc, când aş putea să mă întorc. Din ce am înţeles şi aeroportul este închis, pista a crăpat, deci nu ştiu când ne vom putea întoarce în Gaziantep", a declarat Alexandru Maxim în direct la Antena 3 CNN.