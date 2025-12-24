Două femei au încercat să intre în România cu 60.000 de dolari ascunși în ghete

1 minut de citit Publicat la 12:26 24 Dec 2025 Modificat la 12:38 24 Dec 2025

Două femei au încercat să intre în România cu 60.000 de dolari ascunși în ghete FOTO: Poliția de Frontieră

O echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălțămintea a două persoane care încercau să intre în România.

Pe 23 decembrie a.c., în jurul orei 18:00, la intrarea în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, deplasându-se pe jos, două femei cu cetățenie ucraineană, în vârstă de 43, respectiv 52 de ani.

În urma unei suspiciuni justificate, echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălțămintea acestora, a transmis într-un comunicat Poliția de Frontieră.

Cele două femei aveau asupra lor câte 30.000 de dolari americani fiecare, sume care nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută sau în monedă națională.

În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele în cauză au fost sancționate contravențional de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Reamintim că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.

Poliția de Frontieră Română recomandă tuturor cetățenilor să respecte reglementările vamale și să se informeze înainte de a intra sau ieși din țară, pentru a evita consecințele legale.