Ambasadorul Greciei anunță noi zboruri și conexiuni aeriene între România și Grecia: ”Mai multe legături, nu doar din București”

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar autoritățile elene speră la o creștere a numărului de turiști în acest an, în ciuda contextului internațional tensionat. Noi rute aeriene și diversificarea ofertelor turistice sunt principalele argumente pentru atragerea vizitatorilor români.

„Sper din tot sufletul ca românii să se întoarcă din nou în număr mare în Grecia. Într-adevăr, acum atât țările noastre, cât și Europa și întreaga lume se confruntă cu o criză foarte dificilă și cu un conflict în desfășurare în Orientul Mijlociu și în Golf. Într-adevăr, insecuritatea de acolo influențează călătoriile nu doar către regiunea Golfului, ci și spre Asia. Sperăm că Grecia, desigur, va primi în continuare mulți turiști. Îi așteptăm pe toți cu drag și îi apreciem foarte mult. Există multe locuri de vizitat pe care românii poate nu le-au descoperit încă. Grecia are mii de insule, dar să spunem că există cel puțin 100 până la 200 de opțiuni de vizitat și descoperit în ceea ce privește insulele grecești.

Multe plaje, multe locuri religioase de vizitat, dar și dealuri și munți foarte frumoși. Și, desigur, sunt destul de convinsă că și mulți greci vor vizita mai mult România, o țară superbă.

Vor exista noi conexiuni aeriene. Știu că, pe lângă Insulele Ionice și Zakynthos, Corfu și Arhipelagul Dodecanez cu Rodos, precum și Creta, Mykonos, Santorini, Paros și Insulele din Nordul Egeei, vor exista și conexiuni directe către Lesbos și, cu siguranță, mai multe legături nu doar din București, ci și zboruri directe din Timișoara, Cluj și Iași. Să vedem dacă mai putem adăuga și altele în acest an”, a declarat Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene la București.