Cât costă benzina şi motorina sâmbătă, 25 aprilie. E a treia zi de scumpiri la rând. Criza de stocuri, generată de o anomalie în piaţă

Benzina şi motorina s-au scumpit sâmbătă, 25 aprilie, pentru a treia zi la rând. Dacă, vineri, benzina standard se vindea la pompă cu un preţ maxim de 8,73 pe litru, sâmbătă s-a scumpit până la 8,83 lei/L la unele companii. Iar motorina standard a urcat de la 9,07 lei pe litru, cât era vineri, până la 9,15 lei/L, sâmbătă, în unele staţii, notează pretcarburant.ro. Şoferii care au instalaţii GPL montate pe maşini plătesc 4,31 lei pentru un litru de carburant.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, benzina "atinge", la unele companii, un preţ maxim de 9,32 lei pentru un litru, iar motorina preium cea mai scumpă din ţară se vinde cu 10,45 lei/L.

De ce e criză de stocuri în unele benzinării

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, că lipsa carburanţilor la anumite benzinării din România nu înseamnă o penurie generalizată în ţara noastră, ci este o situaţie generată de o anomalie în piaţă.

"Trebuie să spunem foarte clar că ceea ce înseamnă penuria care a apărut nu este o penurie generată de lipsa carburanţilor în România, ci este generată de o anomalie în piaţă. Au existat nişte scăderi de preţ care, da, sunt foarte bune, dar trebuie să înţelegem că în situaţiile în care nu sunt armonizate şi nu se bazează pe realităţi, pot să determine astfel de situaţii de penurie.

Diferenţele erau foarte mari: erau staţii care aveau preţuri de peste 9 lei - 9,3 lei - şi altele la care preţul motorinei ajunsese la 8,5 lei. Nu este o diferenţă a pieţei, este o diferenţă care, în spate, are o altă construcţie. Oamenii s-au dus buluc pe o singură benzinărie şi au creat această falsă penurie. Reală pe benzinăria respectivă, dar nu reală la nivel de ţară.

Măsurile trebuie să fie echilibrate, pentru că, într-o singură zi, sărim de la suficientă benzină la staţia de lângă la noi la lipsa acestei benzine", a spus preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.