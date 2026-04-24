Criză de benzină şi motorină în România, după ce unele staţii au rămas fără stocuri? Chisăliţă: "E generată de o anomalie în piaţă"

Bogdan Ivan a precizat că România depinde în proporție de aproximativ 50% de importuri pentru aprovizionarea cu motorină. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, că lipsa carburanţilor la anumite benzinării din România nu înseamnă o penurie generalizată în ţara noastră, ci este o situaţie generată de o anomalie în piaţă. "Oamenii s-au dus buluc pe o singură benzinărie şi au creat această falsă penurie. Reală pe benzinăria respectivă, dar nu reală la nivel de ţară", a afirmat Chisăliţă. Vineri, benzina şi motorina s-au scumpit din nou, după ce, în ultimele zile, ajunseseră la preţuri chiar şi de sub pragul de 8 lei pentru un litru, în cazul benzinei.

Benzina standard a ajuns, vineri, la preţul de 8,62 lei/L. Alte companii comercializează benzina standard cu 8,73 lei pentru un litru. Motorina standard a "sărit" din nou de pragul de 9 lei pentru un litru. Unele companii o vindeau, vineri, la pompă, cu 9,07 lei pe litru. Totuşi, motorina standard se mai poate găsi şi între 8,78 lei/L şi 8,87 lei/L.

Aşadar, carburanţii s-au scumpit din nou, după ce, joi, unele benzinării au rămas fără stocuri. Unele stații Petrom se confruntau, joi, cu lipsă temporară de combustibil, ca urmare a scăderii prețurilor impuse prin intervenție administrativă.

Ce a determinat criza de la unele staţii

Totuşi, Dumitru Chisăliţă afirmă că nu se pune problema unei penurii generalizate în România.

"Trebuie să spunem foarte clar că ceea ce înseamnă penuria care a apărut nu este o penurie generată de lipsa carburanţilor în România, ci este generată de o anomalie în piaţă. Au existat nişte scăderi de preţ care, da, sunt foarte bune, dar trebuie să înţelegem că în situaţiile în care nu sunt armonizate şi nu se bazează pe realităţi, pot să determine astfel de situaţii de penurie.

Diferenţele erau foarte mari: erau staţii care aveau preţuri de peste 9 lei - 9,3 lei - şi altele la care preţul motorinei ajunsese la 8,5 lei. Nu este o diferenţă a pieţei, este o diferenţă care, în spate, are o altă construcţie. Oamenii s-au dus buluc pe o singură benzinărie şi au creat această falsă penurie. Reală pe benzinăria respectivă, dar nu reală la nivel de ţară.

Măsurile trebuie să fie echilibrate, pentru că, într-o singură zi, sărim de la suficientă benzină la staţia de lângă la noi la lipsa acestei benzine", a spus preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, aceştia se comercializează, vineri, la preţul de peste 9 lei pe litru. Pentru benzina premium, şoferii pot plăti de la 9,10 lei până la 9,79 lei pe litru, în funcţie de companie. Iar motorina premium costă de la 9,55 lei/L până la 9,98 lei/L.