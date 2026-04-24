Cât costă motorina şi benzina vineri, 24 aprilie. Carburanţii s-au scumpit din nou, după ce unele benzinării au rămas fără stocuri

Companiile importante care vând motorină şi benzină la pompă au scumpit, vineri, carburanţii, după ce unele dintre staţii au avut, joi, probleme cu stocurile. Astfel, dacă, joi dimineaţă, şoferii plăteau 8,07 lei pentru un litru de benzină, iată că benzina standard a ajuns, vineri, la preţul de 8,62 lei/L, notează gazonline.ro. Alte companii comercializează benzina standard cu 8,73 lei pentru un litru. Motorina standard a "sărit" din nou de pragul de 9 lei pentru un litru. Unele companii o vindeau, vineri, la pompă, cu 9,07 lei pe litru. Totuşi, motorina standard se mai poate găsi şi între 8,78 lei/L şi 8,87 lei/L.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, aceştia se comercializează la preţul de peste 9 lei pe litru. Pentru benzina premium, şoferii pot plăti de la 9,10 lei până la 9,79 lei pe litru, în funcţie de companie. Iar motorina premium costă de la 9,55 lei/L până la 9,98 lei/L.

Probleme temporare la Petrom

Unele stații Petrom se confruntau, joi, cu lipsă temporară de combustibil, ca urmare a scăderii prețurilor impuse prin intervenție administrativă, a declarat un oficial OMV, pentru Antena 3 CNN.

„Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă, ca urmare a intervențiilor administrative, a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre.

Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare, precum și avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii”, a explicat oficialul.

Compania susține că situațiile de lipsă a produsului sunt punctuale și de scurtă durată.

„În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid. Mulțumim clienților pentru înțelegere”, a mai transmis reprezentantul OMV.