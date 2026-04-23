Nu se mai găsește benzină la unele stații Petrom. Motivul: s-a ieftinit și românii s-au înghesuit la pompe

<1 minut de citit Publicat la 20:05 23 Apr 2026 Modificat la 21:06 23 Apr 2026

Unele stații Petrom se confruntă cu lipsă temporară de combustibil, ca urmare a scăderii prețurilor impuse prin intervenție administrativă, a declarat joi un oficial OMV, pentru Antena 3 CNN.

„Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă, ca urmare a intervențiilor administrative, a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre. Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare, precum și avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii”, a explicat oficialul.

Compania susține că situațiile de lipsă a produsului sunt punctuale și de scurtă durată.

„În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid. Mulțumim clienților pentru înțelegere”, a mai transmis reprezentantul OMV.