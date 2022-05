Cât costă cireșele în 2022. Fructele sunt "rezervate" de clienți cu mult timp înainte

Cât costă cireșele în 2022. Primele cireșe din acest sezon au apărut în Piața Cibin din Sibiu, piața centrală a orașului, în această dimineață.

Fructele aduse din Grecia, se găsesc la un singur comerciant și costă 175 de lei kilogramul, mai scump decât în București, informează Turnul Sfatului.

Dacă anul trecut cireșele se puteau cumpăra și în caserole, acest lucru nu se mai poate în acest an. Motivul: majoritatea sunt "rezervate" de sibieni cu mai mult timp înainte.

"Urmează să și expunem, dar nu am adus multe pentru început. Am adus doar câteva lădițe, în jur de 10 kilograme în total. Pentru că într-adevăr sunt scumpe nu ne permitem să aducem mai multe, să le lăsăm să se strice, iar apoi să le aruncăm. Sunt oameni care ne-au spus de mai mult timp că vor cireșe și atunci am adus și pentru ei. Urmează să mai aducem, în funcție de cerere", a explicat comerciantul pentru Turnul Sfatului.

Cireșe vândute la suta de grame în piețele din București. Prețul se negociază în funcție de cantitate

În pieţele din București au apărut primele cireşe, dar la un preţ care îți taie toată pofta. Cireşele sunt, evident, din import deoarece pentru cele din România mai avem de așteptat aproximativ o lună.

Reporterul Antena 3 a discutat cu o vânzătoare care avea cireșe din Spania, "calitatea I". Prețul: 17,5 lei/ 100 grame. Prețul este negociabil, a precizat vânzătoarea, însă doar de la două kilograme în sus. Mai exact, doritorii unei astfel de "oferte" trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 250 de lei pentru această cantitate.

Chiar și cu un așa preț exorbitant pentru mulți români, piețara susține că are deja două lăzi de cireșe promise unui alt cumpărător.

Întrebată de ce sunt atât de mari prețurile, pentru niște cireșe care provin totuși dintr-o țară cu o climă mai blândă decât cea din România, femeia spune că până și în Spania a fost frig anul acesta, fapt care a afectat recolta.

"A fost frig rău, pentru că o lună de zile a nins. Doar știți că erau Grecia, Turcia...", se justifică vânzătoarea.

Pe de altă parte, aceasta spune că vrea să scape de marfă până la finalul zilei, pentru că dacă sunt ținute în frigider prea mult sunt afectate.

În România, aproximativ 1.000 de hectare sunt plantate cu cireşi. Iarna prelungită a întârziat însă coacerea fructelor, aşa că deocamdată importăm din altă țări.