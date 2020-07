Ce se întâmplă cu pensiile și alocațiile în cele din urmă? Anunțul făcut de Violeta Alexandru

„Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând, când Ministerul Finanțelor va încheia bilanțul cheltuielilor, respectiv situația încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuții cu colegii mei. Dorința noastră este să nu alimentăm – prin eu știu ce cifre sau păreri, sau dorințe, că dorință avem, vă asigur de acest lucru – o dezbatere...

Colegul meu, domnul ministru al Finanțelor, are poza cu schimbările care apar de la o zi, la alta, de la o săptămână, la alta, a încasărilor la buget și a posibilității pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situația plăților pentru șomaj tehnic, pentru că eu reprezint un minister care face foarte multe plăți din bani publici. Știe care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităților bugetare”, a spus Violeta Alexandru la B1TV.

Dacă PSD voia să crească cu 40%, o făcea imediat

Potrivit ministrului, se caută o abordare responsabilă pentru toată această situație.

”În momentul în care această evaluare va fi gata, vom avea o comunicare în care vom arăta care este situația, o situație pe care n-au creat-o Florin Cîțu, Violeta Alexandru sau Ludovic Orban, o situație generată de tot ce s-a întâmplat în aceste luni.

Vrem să avem o abordare responsabilă, acesta este cuvântul în sensul în care, din punctul meu de vedere și dacă nu avem această convingere când am intrat pe ușa Ministerului Muncii, o am acum după aceste luni de activitate, este ușor să păcălești și să dai speranțe, și să spui Alexandru își dorește să crească pensiile cu 60%, pentru că iau contact cu pensionarii și văd cât de greu e să își acopere medicamentele. După o vârstă, ai mai multe cheltuieli decât când ești mai tânăr.

Nu așa trebuie gestionată această țară, cu promisiuni. Dacă PSD voia să crească (n.r – pensiile) cu 40%, o făcea imediat”.