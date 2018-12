Completarea foilor de parcurs – mai simpla si mai rapida cu ajutorul aplicatiei dedicate, Docloud.ro (P)

In scopul verificarii rutei unei masini a fost creata foia de parcurs, document important a carui completare necesita o deosebita atentie. Acesta are la baza o regula de baza a managementului, care spune ca angajatii din pozitia de executie trebuie sa puna in aplicare ceea ce li se spune si asa cum li se spune, fara a avea responsabilitatea asumarii unor decizii.

Foile de parcurs au preponderenta in domeniul transporturilor, fiind utile soferilor, adica executantilor. Astfel, pe baza foii de parcurs soferul trebuie sa execute strict ceea ce este specificat acolo. De aici tragem concluzia ca sarcina completarii acestor documente cade pe seama altcuiva – inainte sa plece in cursa, soferul doar o preia.

Din punct de vedere fiscal, foile de parcurs sunt obligatorii firmelor pentru a-si justifica cheltuielile efectuale cu plata combustibilului, in scopul activitatii desfasurate. Acest document are ca scop principal asigurarea deductibilitatii integrale a cheltuielilor cu autovehiculul. De asemenea, te ajuta sa tii o evidenta a costurilor cu combustibilul, pentru a gasi solutiile potrivite in vederea eficientizarii acestora.

Obligativitatea completarii acestui document este prevazuta in Codul Fiscal, art. 298 – Limitari speciale ale dreptului de deducere. In cazul in care foile de parcurs nu sunt completate sau sunt completate in mod defectuos, deductibilitatea este limitata la 50%.

Orice societate sau entitate care urmareste costurile va intocmi foi de parcurs, care nu sunt altceva decat o sursa de informatii in ceea ce priveste modul de exploatare a autovehiculului.

Continutul unei foi de parcurs

Pentru ca dreptul la deducere sa poate fi exercitat, foaia de parcurs trebuie intocmita corect, iar informatiile veridice. Sunt trecute astfel detalii precum: numarul de kilometri efectuati, caracteristicile deplasarii (urban, extraurban, tipul de drum), modul de exploatare al automobilului (cu aer conditionat, in conditii de iarna, etc), categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. In plus, sunt specificate si alimenatrile cu combustibil, ce vor avea drept proba bonurile fiscale.

Ce s-a urmarit prin crearea acestei aplicatii software privind completarea foilor de parcurs?

Este vorba, inainte de toate, despre importanta corectitudinii datelor completate, cat si usurinta si rapiditatea cu care se realizeaza aceasta operatiune. Odata bifat acest pas poate fi luata in calcul deductibilitatea completa referitoare la cheltuielile efectuate. Desigur, datele inregistrate pot fi solicitate si in cazul unui control, efectuat de autoritatile fiscale.

Foile de parcurs probeaza toate cheltuielile pe care le implica exploatarea unui autovehicul, incepand cu TVA-ul aferent achizitiei si continuand cu cheltuielile si TVA-ul aferente costurilor de intretinere si reparatii, asigurarile, cheltuiala cu amortizarea, etc.

Functiile google maps au fost integrate in aplicatie, ajutand utilizatorul sa obtina distanta exacta parcursa si variantele de traseu, prin simpla introducere a adreselor de plecare si sosire. Fara doar si poate, Docloud este o aplicatie software complexa, complet securizata, care prezinta o serie de facilitati ce o recomanda la scara larga. In ciuda complexitatii sale, este accesibila tuturor, fiind simplu de utilizat de catre oricine.

