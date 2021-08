Coregraful Horațiu Cherecheș, acuzat de balerinii din Constanța de hărțuire sexuală și abuz. Soția sa, șefa direcției de balet, îi ia apărarea

De aproape zece ani, balerinii trăiesc un coşmar. Soţia coregrafului, Monica Cherecheș, a preluat conducerea secţiei de balet şi, de atunci, bărbatul profită de influenţa ei, spun artiştii.

Acuzele curg: pe fete le hărţuieşte sexual şi le umileşte, iar cu bărbaţii e deseori violent.

"M-a bagat intr-un colț al studiolului. Mă facea în toate felurile.", spune Ana Van Hallen, balerină venită din Franța.

Artistele care spun că nu au cedat avansurilor sexuale ar fi suportat umilințe.

"Şi eu am fost chemată la el acasă. I-am refuzat aceste avansuri. Iar soţia dumnealui, imediat după ce am depus plângere cu număr de înregistrare, aici, la doamna Daniela Vlădescu, director general, imediat, din a doua zi, am fost pusă la avizier să repet doar eu cu soţul dumneaei. Fără ansamblu fără nimic.", a povestit, pentru Antena 3, Petronela Serea, balerină.

"M-am trezit lovit, izbit cu spatele de masa de machiaj"

Balerinii se plâng că sunt agresați de coregraf. O astfel de scenă violentă ar fi avut după spectacolul Prinţ şi Cerşetor.

"Era foarte nervos, n-am inteles ce a spus si m-am trezit lovit, izbit cu spatele de masa de machiaj, motivul fiind că i-am stricat spectacolului pentru că am purtat mască.", a povestit balerinul Ștefan Răuț.

De cealalta parte, directoarea companiei de balet si soțul acesteia, coregraful, spun că acuzațiile sunt minciuni ușor de demontat.

"Nu am inteles de ce aceste acuzații. Este prima oară când îmi susțin punctul de vedere. Le consider mincinoase, calomnioase care aduc atingere activității mele profesionale și personale.", spune coregraful Horațiu Cherecheș.

Mai mulți angajați au trimis un memoriu la Ministerul Culturii, în care au trecut toate acuzațiile.

