PROGRAM TIFF 2019. Peste 200 de filme din lumea întreagă proiectate la Cluj

FOTO: TIFF

Programul celei de-a 18-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, care va avea loc între 31 mai şi 9 iunie, include peste 200 de titluri venite din întreaga lume.



Printre cele mai recente opere confirmate se numără laureaţi de vârf ai marilor festivaluri internaţionale, noile filme ale unor cineaşti prezenţi la ediţiile anterioare ale TIFF-ului, două comedii populare semnate de regizori consacraţi şi o proiecţie special comemorativă din filmografia unui autor clasic recent dispărut.



"Câştigătorul Ursului de Aur la Berlinala 2019 este deopotrivă provocator şi imprevizibil. În cel de-al treilea lungmetraj semnat de Nadav Lapid, Synonyms, un fost soldat israelian se mută la Paris în încercarea de a se elibera de tot ceea ce reprezintă identitatea sa anterioară. Jefuit chiar în prima noapte petrecută aici, el este 'adoptat' de un cuplu ce reuşeşte să adune toate stereotipurile pariziene: el, filosofic şi ambiguu sexual, ea, şic şi cu porniri artistice. Emanciparea soldatului se va petrece între refuzul lui de a mai vorbi limba maternă, preferând să repete la nesfârşit cuvinte din dicţionarul francez, şi nevoia disperată de a fi adoptat de o alta cultură, chiar dacă nimic din toate astea nu-l pot salva definitiv de cine este el cu adevărat", anunţă organizatorii festivalului, printr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.





'An Elephant Sitting Still' (2018) a devenit, în mai puţin de un an de la lansare, un film-cult, a cărui forţă este amplificată şi de aureola lui tragică. Filmul este debutul în regie al scriitorului chinez Hu Bo şi, din păcate, şi epitaful acestuia, Hu Bo murind la scurt timp după terminarea filmărilor. Într-un orăşel din îndepărtatul Nord, destinele a trei bărbaţi devin indisolubil legate în urma unor evenimente aparent banale, dar care reuşesc să stârnească furia unei întregi comunităţi. Şansa lor este să plece, cu destinaţia finală într-un oraş din Manciuria despre care se spune că ar găzdui un elefant ce stă nemişcat. Filmul a fost răsplătit în 2018 cu numeroase premii în marile festivaluri din întreaga lume, ajungând în premieră acum şi în România, în cadrul Focului chinezesc de la TIFF 2019.





'Entre Dos Aquas' (Between Two Waters, 2018) a impresionat juriul Festivalului de la San Sebastian - din care a făcut parte şi cineastul român Constantin Popescu - care i-a acordat Marele Premiu. Regizorul Isaki Lacuesta reia, după 12 ani, povestea fraţilor rromi Isra şi Cheito din 'La Leyenda del tiempo' (The Legend of Time), regăsindu-i în periferiile mizere ale micuţului oraş spaniol natal. Mixul de docu-fiction e folosit de Lacuesta pentru a reda sărăcia lucie a unui loc parcă uitat de istorie, în care recordurile se stabilesc doar în şomaj şi vânzarea de droguri. Ajunşi la vârsta maturităţii, cei doi fraţi par a nu avea nicio şansă într-un context dominat de disperare şi frustrări.





Prietenul de suflet al festivalului, deţinător al Trofeului Transilvania, dar şi al unui premiu Oscar pentru Cel mai bun film străin, Sebastian Lelio revine la TIFF cu cel mai recent film al său, 'Gloria Bell' (2018). Filmul este o reinterpretare a originalului Gloria, cu care regizorul a câştigat două premii importante la Berlinala din 2015. Regizorul chilian şi-a dorit mult să revină asupra poveştii Gloriei, o femeie divorţată prinsă în vârtejul unei iubiri neaşteptate, pentru a avea şansa de a lucra cu Julianne Moore, care e, ca de obicei, extraordinară. În distribuţie îl regăsim şi pe John Turturro.





Un alt regizor prezent în competiţia oficială TIFF cu debutul său Reconstruction, Christoffer Boe revine în programul festivalului cu cel mai profitabil film danez al tuturor timpurilor: 'The Purity of Vengeance'. Fanii genului nordic noir vor fi încântaţi sa descopere aceasta nouă adaptare a romanului de succes Departamentul Q şi modul în care o intrigă poliţistă bizară ajunge să atingă probleme sociale grave precum abuzurile asupra emigranţilor şi violenţa sexuală.





'The Bra' (2018) va fi o surpriză pentru spectatori nu doar pentru că e complet lipsit de dialoguri, ci şi pentru prezenţa savuroasă a Maiei Morgenstern în distribuţia acestei coproducţii Germania-Azerbaijan, semnată de Veit Helmer. 'The Bra' reimaginează povestea Cenuşăresei, cu un concentrat binevenit de comedie absurdă şi umor tandru.





"Nu în ultimul rând, un cadou inestimabil pentru cinefili îl reprezintă proiecţia specială cu un clasic absolut prin care TIFF 2019 îl omagiază pe celebrul cineast italian Bernardo Bertolucci, decedat la finele anului trecut. 'Il conformista' (1970) este o dramă politică despre compromis, cum nu se poate mai actuală în vremurile turbulente pe care le trăim", se mai arată în comunicat.





Festivalul Internaţional de Film Transilvania este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia Festivalul de Film Transilvania.