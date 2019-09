Foto: Agerpres

Antena 3 a prezentat dezvăluiri incredibile din trecutul tenebros al lui Traian Băsescu. Fostul președinte ar fi responsabil de incendierea a 38 de nave şi de poluarea portului francez Rouen, în 1981, din postura de căpitan al navei de cursă lungă Argeş.

În portul francez Rouen, încărcătura navei a luat foc în timpul descărcării. Incendiul s-a extins la alte 37 de nave aflate în rada portului francez.

A urmat o anchetă. Traian Băsescu a stat aproape o lună la dispoziţia autorităţilor franceze. A fost chemat şi la tribunal. Nava românească a fost verificată şi echipajul a fost anchetat.

Cercetările autorităţilor franceze nu au dus însă niciun rezultat, iar instanţa a decis că nu există probe pentru acuzarea echipajului românesc.



”Băsescu avea în momentul respectiv pe vas arme și muniție, băgate într-un compartiment special pe care îl construiseră. Dacă se făcea un control cu detectorul le depista imediat. Ăstă ar fi fost motivul pentru care el ar fi creat acel scurt circuit care a creat toată treaba. Deci asta am citit acolo că explozia a fost produsă se muniția care a explodat.

Băsescu era foarte sigur pe el și Securitatea îl asigurase că nu i se va întâmpla nimic. Mi-a zis cineva că e ofițer acoperit. Sunt absoult sigur că autoritățile franceze au tot dosarul. Cred că s-a jucat la pace și România a plătit vreo 12 milioane de dolari”, a declarat Ștefan Mihuț, fost angajat al Ministerului Transporturilor pentru Subiectiv, în anul 2012.

Ștefan Mihuț a dat detalii șocante pentru Cotidianul cu privire la acest caz.

”Noi începusem să îl luăm la puricat pe Băsescu asupra unor date strict tehnice referitoare la o dublă compartimentare atât a rezervoarelor, cât şi a unor pereţi ai petrolierului. Petrolierul „Argeş” fusese transformat încât să poată transporta marfă clandestină. O astfel de compartimentare încălca normativele de construcţie a navei. Aveam să aflu mai târziu că petrolierul fusese adaptat cu binecuvântarea Securităţii astfel încât, sub acoperirea transportului de carburant, nava să poată face transport clandestin de armament, aur, diamante sau combustibil. Valuta obţinută nu intra numai în bugetul statului, nu doar în buzunarele unor înalţi demnitari din DIE, care îl protejau şi pe Băsescu, ci şi în buzunarul lui propriu.

Ţin minte că la un moment dat, când Băsescu l-a jignit pe inginerul Vulpe, cel mai bun specialist în inginerie navală, afirmând că habar nu are de construcţia navelor, m-am răstit la el: „Dacă numai o parte din datele din dosarul ăsta sunt reale, dumneata poţi să înfunzi puşcăria…”. La care răspunsul a venit prompt de la Băsescu: „Nu ştiu care dintre noi doi va face puşcărie mai repede…”. Şi, nu am să uit, râsul acela hăhăit de golan tupeist al tânărului comandant de atunci Băsescu. Am ieşit nervos din birou şi, imediat, m-au abordat Nicuşor Dumitru, şeful Securităţii Portului Constanţa, şi prim secretarul judeţului Constanţa, Vâlcu. Acesta din urmă m-a luat de braţ, m-a tras într-un colţ şi mi-a spus: „Am ordin de sus de tot.

Lăsaţi-o moale şi mergeţi pe burtă… Ăsta e ofiţer acoperit şi de caz ştie şi Tovarăşu’…!”. Decizia finală privind rezultatele anchetei noastre a fost luată în comun de inginerul George Vulpe – asupra căruia cred că s-au exercitat cele mai mari presiuni -, de ofiţerul Nicuşor Dumitru şi de prim-secretarul Vâlcu. Totul s-a terminat în coadă de peşte şi, ulterior, dosarul a rămas în suspensie…”, a spus Mihuț.