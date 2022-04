Dr. Monica Pop dezvăluie câţi anticorpi are la aproape două luni de când a avut Covid

În urmă cu aproape două luni, medicul oftalmolog Monica Pop a anunţat pe pagina sa de socializare că s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta a precizat că a avut dureri musculare foarte severe şi amețeală.

"Şi apa mă deranja. Mi-am revenit greu.(...)Nu puteam să cobor nici măcar o scară.

Eu nu am putut fi vaccinată pentru că am o boală mai severă, era contraindicat să fac vaccin, nu am făcut.

Am luat toate măsurile şi nu s-a întâmplat nimic, până când acum două seri când mi-a fost foarte frig, aşa am început.

A doua zi dimineaţă am fost imediat şi am făcut test, la amândoi era pozitiv.

Au început nişte simptome, nu am crezut că boala asta poate fi atât de severă, dar nu la oricine, spre exemplu, soţul meu care a avut comorbidităţi severe nu a simțit nimic.

A trecut peste COVID fără să aibă absolut nimic, spunea medicul oftalmolog Monica Pop pe pagina sa de socializare.

"Am aproape 40.000 de anticorpi la aproape 2 luni de la boală"

Astăzi, dr. Monica Pop a dezvăluit câți anticorpi are la aproape 2 luni de la boală.

"Am aproape 40.000 de anticorpi la aproape 2 luni de la boală. Nu am făcut vaccin (morbidități severe).

Testul s-a negativat destul de repede(unii rămân pozitivi mai mult timp, chiar luni). E bine acum", conchide medicul oftalmolog Monica Pop pe pagina sa de socializare.

"Boala asta parşivă poate lovi din nou, oricând. Aveți grijă!"

"Restricţiile trebuiau eliminate de mai mult timp, treptat, până la Paşte, nu brusc şi concomitent!

Trebuia să li se explice medical, convingător, oamenilor că pericolul nu a trecut, ca încă există, după cum bine se constată, transmitere comunitară, că rata de infectare nu e mică ( 10 în Bucureşti nu e deloc puţin) şi, ca să nu ne trezim cu vreun nou val, trebuie încă să ţinem cont de măsurile profilactice!

Repet, oamenii nu au înţeles să se mai ferească, mai ales adolescenții şi tinerii, dar nu numai! Și sunt în real pericol! Boala asta parşivă poate lovi din nou, oricând, oricât! S-a văzut că nici boala însăși şi nici vaccinurile nu dau imunitate. Imun înseamnă că după boală sau după vaccin să nu te mai îmbolnăvești! Nu să faci forme diferite, mai ușoare, mai grave, foarte grave, chiar mortale, după!

Am avut, la 8 martie, mai mulți colegi în vizită, mulți făcuseră boala, vaccinaţi sau nu, fiecare cu simptome diferite! E ceva particular cu virusul ăsta! Nu dă imunitate nici boala, nici vaccinul, nimic! S-a mai pomenit aşa ceva?", întreba medicul Monica Pop pe pagina sa de socializare.

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că un eventual val șase de Covid poate fi luat în calcul doar din toamnă. El spune că acesta ar presupune o altă tulpină care să se transmită susținut în comunitate.

„Un eventual val șase, după opinia noastră, poate fi luat în calcul sau se poate discuta doar din toamnă, mai puțin în această primăvară, credem noi, dar monitorizăm lucrurile îndeaproape, încât să vedem ce se întâmplă, dar nu putem discuta de un val șase, putem discuta cel mult de o stabilizare a numărului de cazuri din valul cinci, nu discutăm despre un val șase. Un val șase presupune o altă tulpină care circulă și care se transmite susținut în comunitate, iar lucrul acesta nu cred că se va întâmpla înainte de această toamnă, poate nici în toamnă nu se va întâmpla, așa că nu cred că trebuie să îngrijorăm populația în mod inutil”, a declarat Alexandru Rafila, la RFI.