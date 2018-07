ADMITERE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Ghidul admiterii la UB

ADMITERE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenţă 9.383 de locuri, dintre care 4.250 la buget şi 5.133 de locuri la taxă.



ADMITERE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES de UB, pentru studii universitare de masterat Universitatea scoate la concurs în acest an 7.853 de locuri la toate cele 19 facultăţi ale sale, dintre care 2.865 de locuri la buget şi 4.988 de locuri la taxă.



ADMITERE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. În ceea ce priveşte modalitatea de admitere, UB precizează că fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs. Astfel, se pot distinge patru formule de admitere, care diferă de la o facultate la alta: admitere pe bază de examen, admitere pe baza mediei de la Bacalaureat şi eseu motivaţional, admitere pe baza unei formule mixte şi admitere pe baza mediei de la Bacalaureat, informează comunicatul de presă.



Pentru candidaţii la admiterea din acest an, Universitatea din Bucureşti oferă o serie de facilităţi, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii, dar şi acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice "Dimitrie Brândză".



"Absolvenţii de liceu pot achita taxa de înscriere online, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro. Facilitatea achitării online a taxei completează modalităţile tradiţionale de plată: prin numerar, la casieriile facultăţilor Universităţii din Bucureşti sau prin ordin de plată. Cei care optează pentru achitarea online a taxei de înscriere vor include în dosarul de înscriere, alături de toate celelalte acte necesare, dovada confirmării plăţii, primită pe email", precizează UB.



UB oferă candidaţilor cazare gratuită în perioada admiterii în căminul "Leu C", în limita locurilor disponibile, pentru 3 nopţi. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administraţia căminului, a legitimaţiei de concurs şi a actului de identitate. Mai multe informaţii despre cazare pot fi solicitate la nr. de telefon: 021.307.73.28/ 021.307.73.30 sau pe adresa de email cazare@rectorat.unibuc.ro.



Absolvenţii de liceu, candidaţi la admiterea 2018 la UB, beneficiază şi de acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice "Dimitrie Brândză". De această facilitate se pot bucura alături de alte trei persoane. Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti poate fi vizitată în mod gratuit în perioada 6 - 26 iulie, zilnic, între orele 8,00 - 20,00. Accesul se face pe baza legitimaţiei de participant la concursul de admitere la UB.



Înscrierea la admitere se face la sediile facultăţilor Universităţii din Bucureşti (informaţii suplimentare pe http://www.unibuc.ro/contact/).



UB le oferă candidaţilor şi posibilitatea de a se înscrie online la Facultatea de Ştiinţe Politice - www.fspub.unibuc.ro/admitere, Facultatea de Filosofie - http://filosofie.unibuc.ro/2018/06/26/inscriere-licenta-online-2018, Facultatea de Matematică şi Informatică - http://admitere.fmi.unibuc.ro.



"Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere se va prezenta unul din următoarele documente: copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului", menţionează comunicatul.