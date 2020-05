Haosul ar fi termenul cel mai potrivit care definește scurt și cuprinzător organizarea examenelor naționale în vremuri de pandemie. În școlile românești se muncește mult în această perioadă. Se fac hârtii peste hârtii și tot felul de raportări. Puțini sunt cei care înțeleg rostul lor. În esență, însă, nimeni nu știe ce vor face elevii la testul maturității.

Discuție dintre reporteri și personalul din școli:

Personal școală: Nimeni nu-și asumă, vă spun eu. Și la minister, dacă sunați, tot haosul ăla e.

Personal școală Scrie undeva că... mese puse la doi metri una de alta, se dau dezinfectante, dezinfectanți sunt în școală, peste tot. Li se va da mască.

Personal școală Se ia și temperatura.

Reporter: Păi și dacă are mai mult de 37,3 nu o lasă să dea BAC-ul?

Personal școală: Ne depășesc pe noi chestiile astea. Dacă nu e venită procedură... Sunt câteva zile și încep înscrierile și nu se știe ce și cum. Nu știm dacă li se percepe taxă, deci nu știm nimic.

Atât știe personalul unui liceu din Roșiorii de Vede. Concret, nimeni nu poate spune nimic.

Deși mai sunt trei săptămâni până la începerea examenelor, realitatea din biroul ministrului Educației arată cu totul diferit în teritoriu. În aproape fiecare unitate de învățământ e haos, iar fiecare director face după cum îl taie capul. Asta pentru că nimeni din Minister nu a venit până acum cu un plan coerent în legătură cu protecția elevilor și a profesorilor.

Iuliana Stanciu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman - "Ne-am organizat printr-o legătură foarte strânsă cu domnii directori, astfel încât să asigurăm toate materialele dezinfectante pentru școală. De asemenea, am făcut un protocol cu DSP în care am prevăzut toate situațiile posibile și am discutat cine ce face".

Haos înaintea examenelor naționale. Niciun plan concret pentru siguranța elevilor și a profesorilor