În satul în care apa și curentul electric sunt încă un lux, o educatoare luptă zilnic cu foamea, sărăcia și abandonul

Foto: Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Schimbarea în bine a societății românești începe adesea cu pași mici, făcuți cu multă perseverență de oameni care aleg să construiască soluții în loc să se resemneze. Un astfel de exemplu de dăruire și implicare comunitară vine din satul Hetea, județul Covasna, unde educatoarea Maria Cristina Lăcătușu demonstrează de peste 16 ani că școala poate fi o adevărată oază de speranță. Într-o comunitate rurală lipsită de facilități de bază, precum apa curentă și electricitatea, eforturile sale neobosite de a le oferi copiilor un mediu sigur și resurse adaptate au fost recunoscute la nivel național. Datorită muncii sale cu impact profund, ea a fost selectată printre finaliștii ediției 2026 a campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, menită să pună în valoare dascălii care aduc un suflu nou în comunitățile lor.

La grădinița din Hetea, procesul educațional îmbracă o formă profund umană și practică, răspunzând la nevoile reale ale copiilor. Maria Lăcătușu a înțeles că, înainte de a descoperi tainele literelor, acești preșcolari au nevoie să învețe cu blândețe deprinderi fundamentale de igienă, îngrijire și socializare. Cu o sală de grupă modernizată, resurse interactive și foarte multă răbdare, educatoarea reușește să obțină transformări uimitoare: copiii capătă încredere, încep să comunice deschis, vin cu bucurie la ore și ajung chiar să își învețe părinții acasă importanța regulilor de curățenie. Motivând decizia de a face cunoscută această abordare curajoasă și orientată spre soluții, ea a explicat: „M-am înscris în Campania Națională Liga Profesorilor Excepționali pentru a vorbi deschis despre o realitate pe care mulți o evită, dar pe care eu o trăiesc zilnic: educația adevărată începe acolo unde lipsurile sunt cele mai mari.”

O altă reușită remarcabilă a Mariei Lăcătușu este modul în care a știut să coaguleze oameni de bine în jurul unei nevoi urgente, transformând empatia în fapte concrete. Începând cu luna ianuarie, împreună cu alte colege și cu susținerea unor donatori generoși de pretutindeni, ea a reușit să asigure o masă caldă săptămânală pentru cei aproximativ 200 de copii care frecventează unitatea de învățământ din localitate. Acest gest de solidaritate a adus energie și motivație în rândul micuților, demonstrând că grija comunității poate menține copiii la școală. Viziunea sa despre rolul profesorului depășește granițele clasei, așa cum însăși educatoarea o mărturisește cu optimism în mesajul său: „M-am înscris în Liga Profesorilor Excepționali pentru că educația nu înseamnă doar lecții predate, ci vieți schimbate. Iar atunci când reușești să schimbi un copil, schimbi o familie. Când schimbi o familie, schimbi o comunitate.”

Efortul de a aduce normalitate și speranță în Hetea are acum nevoie de susținerea publicului. Etapa de votare din cadrul campaniei este în plină desfășurare, iar românii o pot susține pe Maria Lăcătușu accesând platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/. Votul poate fi exprimat până pe data de 15 iulie și reprezintă o recunoaștere a dedicării sale și un ajutor direct pentru această comunitate. Prin creșterea vizibilității acestui proiect, educatoarea speră să își atingă un nou obiectiv îndrăzneț: atragerea de noi parteneri pentru a putea asigura două mese calde pe săptămână pentru toți copiii din sat.