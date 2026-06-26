Matei Neacșu, olimpic la matematică, informatică și inteligență artificială, înscris în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Matei Neacșu, olimpic la matematică. Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Matei Neacșu, elevul de 18 ani care a obținut locul I la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Tânărul este considerat unul dintre cei mai performanți elevi români în domeniile care vor defini viitorul tehnologiei.

Matei este elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, unde studiază cu bursă integrală datorită rezultatelor sale academice. La doar 18 ani, face parte simultan din loturile naționale de Matematică, Informatică și Inteligență Artificială, o performanță rară pentru un elev din România. În 2026, Matei Neacșu a obținut locul I la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, rezultat care i-a consolidat statutul de campion al României în acest domeniu. Performanța vine după ani de pregătire intensă, competiții naționale și internaționale și o pasiune constantă pentru științele exacte.

Drumul lui Matei spre performanță a început încă din primii ani de școală. Matematica a devenit pentru el o preocupare constantă încă din grădiniță, când petrecea mult timp rezolvând probleme tot mai dificile. Curiozitatea pentru știință a fost alimentată și de bunicul său, care îi explica mecanismele și principiile din spatele exponatelor vizitate în muzeele tehnice. Așa a apărut fascinația pentru fizică și pentru felul în care funcționează lucrurile.

Mai târziu, în clasa a cincea, Matei a descoperit programarea în C++. Din acel moment, matematica, informatica și fizica au devenit principalele direcții ale parcursului său academic.

În ultimii ani, Matei Neacșu a obținut rezultate remarcabile la competițiile de profil. La Olimpiada Națională de Informatică, a câștigat locul I doi ani consecutiv și medalii de aur la fiecare ediție desfășurată între 2021 și 2025. La matematică, a obținut locul I în 2023 și medalii de aur între 2023 și 2025. În 2025, a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Olimpiada Națională de Statistică, alături de echipa sa.

Performanțele sale nu s-au oprit la competițiile din România. Matei a cucerit medalii de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori și la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe. De asemenea, a obținut medalia de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori și s-a clasat pe locul al patrulea la Olimpiada Europeană de Statistică. În prezent, se pregătește să reprezinte România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori, programată în septembrie 2026.

Dincolo de propriile rezultate, Matei este implicat și în formarea altor elevi. Susține cursuri de matematică și informatică pentru copii mai mici și participă la organizarea unor concursuri naționale și internaționale.

Este membru al Comitetului Științific al International Programming Contest – Info(1) Cup și a participat la programe academice de cercetare și pregătire internațională, printre care APEX–Maths, ACTS – Algorithm and Code Training School, MSciTeh – Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, International Mathematics Camp din China și Osijek Competitive Programming Camp din Croația. În această vară, Matei va continua pregătirea la APEX–Maths, în Republica Moldova, și la ACTS – Algorithm and Code Training School, în Germania.

Prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Matei Neacșu devine parte dintr-un proiect care aduce în atenție elevi și studenți cu rezultate excepționale. Performanțele sale arată că România are tineri capabili să concureze la cel mai înalt nivel internațional, într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă educația, economia și felul în care va arăta piața muncii.