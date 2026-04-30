Peste 15.000 de copii participă la „Olimpiadele preșcolarilor”

Peste 15.000 de copii cu vârste între 3 și 6 ani din România participă în această perioadă la olimpiadele preșcolarilor, un concurs național care le pune în valoare abilitățile dezvoltate încă din primii ani de educație. Testările au loc în grădinițe din toată țara, unde micii participanți rezolvă exerciții de logică și atenție. Competiția organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României nu este doar despre rezultate, ci și despre încredere, descoperire și realizarea primilor pași spre performanță.

Una dintre testări s-a desfășurat la Grădinița Olga Gudynn din Voluntari, unde peste 100 de copii au lucrat pe fișe cu exerciții de logică, atenție și concentrare.

„Pentru cei mici este foarte important să participe la aceste teste, pentru că îi ajută să se familiarizeze cu acest context în care se vor mai regăsi pe viitor. Suntem foarte bucuroși că luăm parte la acest proiect, iar faptul că cei mici participă la Olimpiadă ne bucură foarte mult. Astfel, îi putem vedea la ce nivel sunt și cât de multe au învățat aici, la noi”, a afirmat Ioana Popa, director educativ.

„Când vorbim despre olimpiadele preșcolarilor, vorbim despre un proiect unic în România pentru copiii cu vârste între 3 și 6 ani și este un program care susține descoperirea potențialului fără să meargă în zona aceasta de competiție nesănătoasă, de presiune, în care trebuie să avem neapărat un rezultat”, a adăugat Gabriela Maalouf, psiholog și expert în educație FDVDR.

Micii participanți au fost captivați de testele pe care le-au primit, iar pentru majoritatea acestea au fost ușor de rezolvat. Rezultatele sunt analizate de un juriu format din specialiști în educație, profesori, psihologi și educatori.

„Primii ani din viața unui copil sunt foarte importanți, pentru că atunci găsim aceste ferestre de oportunitate, adică momentul în care creierul este mai predispus să învețe mult mai repede anumite concepte: lingvistice, matematice. Copilul face mai puțin efort să învețe anumite lucruri în intervalul acesta de 3-6 ani decât dacă ar începe mult mai târziu”, a mai spus Gabriela Maalouf.

Campania națională „Olimpiadele preșcolarilor”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, este inclusă în calendarul activităților educative municipale al Municipiului București, ceea ce îi oferă un cadru oficial de desfășurare. Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise până pe 8 mai, oferind părinților și grădinițelor timp suficient pentru a-i înscrie pe cei mici în competiție. Inițiativa are ca scop descoperirea și încurajarea talentelor timpurii ale copiilor din întreaga țară.