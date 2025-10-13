„Proiect de țară - România 2050”, în fața studenților de la SNSPA. Tinerii, în dialog despre viitorul României

Evenimentul a debutat cu un mesaj video transmis de președintele Academiei Române.

Cum va arăta România peste un sfert de secol? Aceasta a fost întrebarea care a deschis întâlnirea organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), parte din concursul național de viziune strategică „Proiect de Țară - România 2050”. Sute de studenți au discutat despre direcțiile de dezvoltare ale României în următorii 25 de ani, despre rolul generației lor în construirea unei țări mai echitabile, mai digitalizate și mai sustenabile și despre responsabilitatea de a gândi o strategie pe termen lung.

Evenimentul a debutat cu un mesaj video transmis de președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, care i-a încurajat pe tineri să gândească echilibrat și cu respect pentru valorile care au definit România de-a lungul timpului:

„Dacă ar fi să le insuflu o valoare, aceea ar fi simțul echilibrului. Nouă ne-a lipsit, câteodată, cumpătarea. Dacă au acest simț, vor ști ce să ia din tinerețea lor, din maturitatea părinților și din înțelepciunea bunicilor - și vor da, sper, armonia de care are nevoie întregul.”

Invitatul special al evenimentului, analistul economic Iancu Guda, a vorbit despre importanța planificării strategice și despre potențialul României de a deveni o forță europeană dacă își valorifică resursele.

„Este esențial să avem un plan: în viață, în business și ca națiune. România 2050 poate fi o forță europeană în energie, agricultură, turism și infrastructură. Dar poate pierde oportunități uriașe dacă nu face reforme curajoase în sectorul public.”

Dezbaterea a adus în prim-plan și perspectiva mediului universitar. Pompei Mititean, asistent universitar la Facultatea de Management SNSPA, a subliniat rolul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale în dezvoltarea unei economii competitive.

„Tinerii vor modela viitorul, iar în 2050 vor contribui decisiv la PIB. Văd o Românie educată, în care oamenii folosesc AI-ul ca pe un partener de lucru și pot crea lucruri extraordinare.”

Studenții prezenți la eveniment și-au imaginat o Românie mai echitabilă, mai digitalizată și mai sustenabilă, cu investiții prioritare în sănătate, educație și infrastructură.

„Degeaba avem fabrici și tehnologii, dacă nu avem oameni pe care să-i angajăm și un sistem de sănătate solid. România trebuie să își păstreze oamenii acasă și să le ofere condiții pentru un trai decent”, a spus unul dintre participanți.

Concursul național de viziune strategică „Proiect de Țară - România 2050” este deschis tuturor tinerilor din România și din diaspora, iar termenul limită pentru depunerea proiectelor este februarie 2026. Câștigătorul va fi recompensat cu premiul de 100.000 de lei.