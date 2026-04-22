Emiterea rovinietei și a peajului nu a funcţionat în noaptea de marţi spre miercuri. Ce pot face şoferii afectaţi, ca să evite amenda

CNAIR anunţă că, în data de 22.04.2026, în intervalul orar 02:30 – 07:30, sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat din cauza unor fluctuații mari de tensiune ale rețelei de alimentare cu energie electrică. Această situație a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul: SMS, platforme online şi benzinării. Insituţia a transmis ce pot face şoferii afectaţi de această situaţie pentru a evita amenzile.

"Sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului este funcțional.

CNAIR informează utilizatorii rețelei rutiere naționale că în data de 22.04.2026, în intervalul orar 02:30 AM – 07:30 AM, sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat din cauza unor fluctuații mari de tensiune ale rețelei de alimentare cu energie electrică.

Această situație a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul: SMS, platforme online, benzinării.

Echipele tehnice ale CNAIR au remediat între timp problemele și au repus în funcțiune sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului", a comunicat CNAIR.

Cum pot scăpa şoferii de amendă

"Vă reamintim că, în cazul în care nu ați putut achiziționa rovinieta sau peajul în acest interval (02:30 AM - 07:30 AM), puteți proceda astfel pentru a evita sancțiunile:

achiziționați rovinieta până astăzi (22.04.2026), cel mai târziu până la ora 23:59.

achiziționați PEAJ (tariful de tranzitare a podurilor dunărene) până cel târziu mâine (23.04.2026), la ora 23:59".