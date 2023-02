Eveniment unic la sediul ONU din New York | Elevii români, avocaţi în "procesul" unui medic nazist

Momente delicate ale istoriei au fost retrăite la sediul ONU din New York. În premieră pentru țara noastră, o delegație formată din 12 elevi, însoţiţi de fondatoarea Complexului Educational Laude-Reut au reprezentat România în cadrul unui proces simulat care l-a avut în boxa acuzaților pe Ernst Rüdin, creierul legislației "igienei rasiale", promotor al programului nazist de sterilizare forțată.

Sursa foto: Facebook | Complexul Educational Laude-Reut

Extrem de hotărâţi, tinerii au oferit o demonstraţie de curaj şi de cunoaştere a istoriei de-a dreptul impresionante.

O interpretare emoţionantă a dat tonul unui eveniment unic, organizat la sediul ONU din New York. Acolo a avut loc un proces atipic, în care personaje centrale au fost elevii, ce nu s-au sfiit să împartă dreptatea după decenii de suferinţă a unui popor greu încercat.

Aşadar, după mai mult de un an de pregarire, liceenii Laude-Reut, prezenți la International Mock Trial on Human Right, au intepretat magistral roluri de procurori, respectiv avocați în procesul fictiv împotriva lui Ernst Rüdin inițiatorul legislației "igienei rasiale".

32 de elevi si studenti din toata lumea l-au interogat pe asa-numitul parinte al legislației "igienei rasiale". În cadrul procesului, tinerii participanți s-au împărțit în echipe de "procurori" și "apărători", susţinându-şi argumentele în fața unui complet de judecată format din juriști reputați pe plan internațional.

A fost un prilej de a cunoaste istoria si de a trage invatamintele corecte. Cu o zi înainte a avut loc conferinţa academică "Young Leaders Making History", în prezenţa ambasadorului Asaf Zamir, consulul general al Israelului in New York.