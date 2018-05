Florin Badea, noua vedetă a dimineților de weekend de la Antena 3: Va fi ceva cu totul diferit

Un nou jurnalist se va alătura echipei Antena 3! Este vorba despre Florin Badea, cel care ne va surprinde de acum în fiecare dimineață de sâmbătă și duminică cu promisiunea de a face un show care va scoate telespectatorii din amorțeala de weekend. Florin Badea a vorbit pentru Antena3.ro despre mutarea sa la Antena 3 și despre rețeta unei dimineți reușite la televizor.

R: Cum te ai decis să vii la Antena3 și care este experiența ta?

Florin Badea: Ne-am găsit unii pe alții. Vin din televiziune și din radio, cel mai recent un an de zile la B1 și 12 ani la Europa Fm. Am simțit că am lipici aici, la Antena 3, și ei au simțit că au lipici cu mine.



Când vei prezenata matinalul?

Florin Badea: Sâmbătă și Duminică, de la oră 6, ceea ce însemna că sunt destul de matinal.

Cum ai de gând să trezești românii atât de dimineață în weekend?

Florin Badea: Cu un good vibe și cu mult antrenament de la radio, de la Europa Fm, unde lucrez de 12 ani în timpul săptămânii de la 5 dimineața și știu să trezesc spectatorii. Sunt un bun vorbitor, să vedem acum și cât de bun prezentator voi fi la acest matinal.

Cum va fi matinalul de weekend diferit față de ce ai făcut până acum?

Florin Badea: Sunt mai multe lucruri pe care le-am făcut până acum și se adună, se însumează. La un moment dat am fost și prezentator la meteo spre exemplu, am mai prezentat și la matinal, doar că de această dată din start o să fie o formulă în care voi fi de unul singur și provocarea este să mă descurc așa. Mă voi bază doar pe colegii din regie de care voi avea nevoie ca de aer, dar în fața camerelor voi fi singur. Mă văd ca un om de radio, nu mă dau om de televiziune, eu sunt om de radio de 25 de ani și în televiziune încă învăț. Formula de a prezenta singur mi-a arătat încredere din partea Antenei 3.



Ce le-ai transmite telespectatorilor ca să se uite la tine, să se trezească dimineața să deschidă televizoul la ora 6 sâmbăta?

Florin Badea: Ceea ce se va întâmpla sâmbătă dimineața va fi cu totul altceva decât ceea ce a fost până acum la Antenă 3, ceva diferit de tiparul pe care îl propune Antena. Va fi un morning show, ceva fun, vesel, care te scoate din starea aia de amorțeală, te face să uiți de probleme. Show-ul își propune să înțeleagă telespectatorul și să îl pregătească pentru tot ce are de făcut în timpul weekendului.