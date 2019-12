Florin Cîțu confirmă cel mai negru scenariu. Urmează concedieri în rândul bugetarilor

Foto: gov.ro

Florin Cîțu a afirmat, la un post de televiziune, că trecerea de la 24 la 16 ministere dă un semnal că este necesar un aparat de stat mai suplu, sugerând că Guvernul Orban pregătește concedieri în sectorul public.

"Nu poți rămâne cu același aparat. Am spus înainte de a intra la guvernare că vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am făcut asta. Am spus că sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor măsuri de stânga, am făcut asta. Acum trebuie să mergem mai departe și avem soluții, pentru că dacă nu vom lua măsuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeană și de toți partenerii noștri", a spus ministrul de Finanțe, la Realitatea Plus.

Cabinetul Ludovic Orban este în proces de evaluare a programelor economice ale Guvernului anterior, iar programele care nu sunt benefice vor fi eliminate, deoarece deficitul pentru anul viitor trebuie redus, a mai spus ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Florin Citu a precizat că printre măsurile aflate în analiză se numără eliminarea cumulării pensiei cu salariul de la stat. Toate reducerile de cheltuieli analizate vor duce deficitul la 3,5% din PIB în anul 2020, a adăugat liberalul.