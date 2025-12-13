Cât de scumpe vor fi Sărbătorile de iarnă pentru români în 2025. Creșterile de preţuri au afectat produsele alimentare de bază

Tot mai mulți români își fac cumpărăturile din Bulgaria, din cauza scumpirilor din țara noastră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inflaţia de aproape 10% a redus drastic puterea de cumpărare a românilor, iar scumpirile continuă şi în prag de Sărbători. În ultimul an, cel mai mult au crescut preţurile alimentelor. Fructele au înregistrat o majorare de preţ, în medie, cu 15%, iar laptele s-a scumpit cu peste 11%. De asemenea, s-au majorat şi costurile serviciilor, iar produsele nealimentare s-au scumpit şi ele. Raportată la salariul minim pe economie, inflaţia reduce puterea de cumpărare a românilor cu 250 de lei.

Inflaţia ridicată din România s-a reflectat cel mai mult în costul coșului de cumpărături. În afara fructelor şi a laptelui, s-au mai scumpit cafeaua, cu 20,5%, pâinea - cu aproape 10% şi ouăle - cu 9,43%. La produsele cu zahăr, care se cumpără foarte mult în această perioadă a anului, vedem o creştere de preţ de aproape 14%.

S-au scumpit şi toate produsele nealimentare. Cel mai dureros este tariful de la energie electrică, unde vedem o creştere de preţ de 63%. Factura la curent este dublă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când era în vigoare plafonarea prețului la energie. Şi energia termică ne costă cu 19% mai mult. Carburanţii s-au scumpit cu 6%, iar medicamentele - cu peste 5%.

La capitolul servicii, plătim mai mult pentru biletele de tren - cu 19%, la service-ul auto - costurile sunt cu 16% mai mari, iar serviciile medicale sunt mai costisitoare cu 13,31%.

Raportată la salariul minim pe economie, inflaţia de aproape 10% reduce puterea de cumpărare a românilor cu 250 de lei.

Rata anuală a inflației a fost de 9,8% în luna noiembrie

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor INS, preluate de Agerpres. BNR anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026.

"Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.