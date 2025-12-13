Cât de scumpe vor fi Sărbătorile de iarnă pentru români în 2025. Creșterile de preţuri au afectat produsele alimentare de bază

Inflaţia de aproape 10% a redus drastic puterea de cumpărare a românilor, iar scumpirile continuă şi în prag de Sărbători. În ultimul an, cel mai mult au crescut preţurile alimentelor. Fructele au înregistrat o majorare de preţ, în medie, cu 15%, iar laptele s-a scumpit cu peste 11%. De asemenea, s-au majorat şi costurile serviciilor, iar produsele nealimentare s-au scumpit şi ele. Raportată la salariul minim pe economie, inflaţia reduce puterea de cumpărare a românilor cu 250 de lei.
Inflaţia ridicată din România s-a reflectat cel mai mult în costul coșului de cumpărături. În afara fructelor şi a laptelui, s-au mai scumpit cafeaua, cu 20,5%, pâinea - cu aproape 10% şi ouăle - cu 9,43%. La produsele cu zahăr, care se cumpără foarte mult în această perioadă a anului, vedem o creştere de preţ de aproape 14%.
S-au scumpit şi toate produsele nealimentare. Cel mai dureros este tariful de la energie electrică, unde vedem o creştere de preţ de 63%. Factura la curent este dublă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când era în vigoare plafonarea prețului la energie. Şi energia termică ne costă cu 19% mai mult. Carburanţii s-au scumpit cu 6%, iar medicamentele - cu peste 5%.
La capitolul servicii, plătim mai mult pentru biletele de tren - cu 19%, la service-ul auto - costurile sunt cu 16% mai mari, iar serviciile medicale sunt mai costisitoare cu 13,31%.
Rata anuală a inflației a fost de 9,8% în luna noiembrie
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor INS, preluate de Agerpres. BNR anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026.
"Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.