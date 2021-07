Florin Cîțu, despre implicarea BOR în campania de vaccinare: ”Domnul Barna are, în sfârșit, aceste discuții”

Întrebat ce părere are despre propunerea lui Dan Barna de a iniția a discuție cu Patriarhul Daniel pentru ca preoții să transmită enoriașilor mesaje pro-vaccinare, prim-ministrul a afirmat că este foarte bună ideea și că este bine că „domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”.

„Foarte bine, niciodată nu este prea târziu, îl încurajez pe domnul Barna să aibă discuţie cu Patriarhul României. Am avut discuţii de fiecare dată, aţi văzut, eu m-am întâlnit cu toate cultele din România, de fiecare dată am avut discuţii pentru a susţine campania de vaccinare, este bine că şi domnul Barna are, în sfârşit, aceste discuţii”, a afirmat Florin Cîţu.

BOR nu vrea să se implice în campania de vaccinare

Biserica Ortodoxă Română (BOR) a transmis astăzi, prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu, că nu se va implica în campania de vaccinare anti-COVID-19, după ce, tot astăzi, vicepremierul Dan Barna a declarat că este momentul pentru un parteneriat cu instituția, astfel încât preoții să convingă credincioșii să se imunizeze.

Vasile Bănescu spune că BOR nu se poate implica în mod direct în campania de vaccinare întrucât tema abordată este ”extra-religioasă”, iar rezolvarea problemei intră ”exclusiv” în atribuțiile cadrelor medicale.

„In legătura cu din nou clamata implicare a Bisericii (Ortodoxe) in demersul de convingere a oamenilor sa se vaccineze, e bine să ne amintim că in România există 18 culte religioase, partenere sociale ale statului și cu care acesta se situează într-un dialog pe diverse teme cu relevanță publică.

Dincolo de acest aspect care trebuie luat mereu si onest in considerare, va rog sa primiți următoarea precizare:

Biserica Ortodoxă Română și-a afirmat și explicitat deja de nenumărate ori poziția favorabilă, firească și clară față de actul vaccinării într-o pandemie, îndemnându-i pe clerici și laici să ia cu adevărat în serios boala, să se informeze temeinic din surse cu adevărat credibile, să se sfătuiască cu medicii și să-și configureze astfel o opțiune corect întemeiată în legătură cu un act medical de care depinde sănătatea & protejarea lor și a celor dragi.

Aceasta este o atitudine fundamental etică izvorâtă din virtutea bunului-simț, dar și din libertatea personală care presupune responsabilitatea comunitară pentru care Biserica pledează permanent.

Implicarea cultelor religioase într-un demers persuasiv pe o temă extra-religioasă și într-o problematică în care exclusiv competența medicală este adecvată și relevantă, nu poate transgresa însă limitele contextului celor menționate mai sus.”, a transmis Vasile Bănescu.

Dan Barna vrea ca BOR să se implice pentru accelerarea vaccinării

Vicepremierul Dan Barna a spus astăzi că este momentul ca Guvernul să discute foarte clar cu Biserica Ortodoxă Română pentru un parteneriat astfel încât preoții să se implice în campania de vaccinare, care a stagnat în ultima vreme, în România.

"Trebuie măsuri mai active pentru creșterea vaccinării. Este momentul să discutăm foarte clar în Guvern și să avem un dialog și un parteneiat cu Biserica Ortodoxă Română pentru ca de la vârful Bisericii să se transmită către toți preoții să-i îndemne pe enoriași să se vaccineze, ar putea fi un impuls pentru vaccinare.

Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut și Grecia a trecut de o rată de vaccinare de 50%, cred că este posibil și este timpul ca românii să afle despre vaccinare și pe această cale credibilă, pentru a nu intra din nou într-o perioadă pe care nu ne dorim (...) Vaccinarea este singura soluție", a declarat Barna, spunând că mizează pe înțelepciunea Patriarhului Daniel.

Întrebat cum crede că va fi posibilă implicarea Bisericii în campania de vaccinare, în condițiile în care nu se știe dacă Patriarhul Daniel s-a vaccinat, vicepremierul a răspuns: "Dacă ne-am dat bătuți, am pleca acasă".

