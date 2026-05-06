Fostul șef al Gărzii Forestiere București a fost scos în cătușe din birou și dus la Spitalul Obregia

A fost scandal monstru la Garda Forestieră București. Un fost inspector-șef a fost încătușat chiar în birou și dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia, după ce ar fi intrat în instituție și ar fi sustras mai multe documente şi chei. Conflictul este însă mai vechi, iar angajaţii au făcut plângeri că bărbatul i-ar fi abuzat în repetate rânduri. A fost trimis la instituție și Corpul de Control pentru a verifica situația. În urma verificărilor, fostului inspector-șef i-au fost retrase atribuțiile de conducere, iar pe numele lui a fost depusă la DNA o plângere pentru abuz în serviciu.

— Dați-mi dosarele, vă rog!

— Te rog să mă lași!

— Nu faceți asta, vă rog!

— Sunt ale mele!

— Vi le dau, dar nu așa...

— Mă lași să trec?

— Nu! Dați-mi alea!

— Lasă-mă! Ia mâna de pe mine!

— Dați-mi dosarele, vă rog frumos!

Imagini șocante au fost filmate chiar într-o instituție publică a statului: Garda Forestieră București. Conflictul a izbucnit după ce fostul inspector-șef, Mirel Idorași, ar fi sustras mai multe documente și ar fi luat cheile instituției. În acel moment, angajații au sunat la 112. Când polițiștii au ajuns la fața locului, bărbatul a devenit violent, iar polițiștii l-au încătușat și transportat la Spitalul Obregia.

Contactat de Antena 3 CNN, Mirel Idorași a negat acuzațiile: “Când am venit la birou, i-am spus domnului inspector-șef temporar că cheile pe care dumnealui le are de birou, deci nu chei de ciocane de marcat sau alte documente secrete, cheile acelea sunt ale mele, făcute de mine și vreau să mi le dea înapoi”.

Conflictul însă are rădăcini mai adânci. În urmă cu două luni, pe când Idorași ocupa temporar funcția de inspector-șef, angajații au depus mai multe plângeri privind modul în care acesta gestiona instituția. Oamenii s-au plâns că directorul îi intimida.

Florin Gârbacea, director la Garda Forestieră Națională, a spus că în urma verificărilor făcute de Corpul de Control au fost constatate mai multe nereguli:

“Au intervenit niște conflicte în funcționarea Gărzii Forestiere București și am trimis Corpul de Control după ce o parte din angajați au făcut sesizare. Am constatat că a emis decizii nelegale, nici nu a plătit salariile angajaților, nu voia să plătească la toată lumea”.

Mirel Idorași are însă altă versiune: “Sunt toal neadevărate și le dovedesc cu documente. Toate documentele despre care s-a spus că s-au sustras sunt la mine la birou, pe care le prezint organelor de cercetare abilitate. Corpul de Control nici măcar nu mi-a luat o declarație”.