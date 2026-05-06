Fructele copilăriei, la preț de lux. Un kilogram de corcoduşe verzi se vinde cu 140 de lei. Cât costă un kilogram de caise verzi

Un kilogram de corcoduşe verzi se vinde cu 140 de lei. Acestea sunt aduse din Grecia.

Fructele pe care în copilărie le mâncam crude, direct din copaci, au devenit acum delicatese. Caisele şi corcoduşele verzi se vând în pieţe la preţuri care încep de la 100 de lei. Se găsesc însă cumpărători care în locul fructelor găsite în această perioadă aproape peste tot, aleg să le mănânce pe cele din import.

Într-o piaţă din Sibiu, corcoduşele verzi se vând la acelaşi preţ ca cireşele. Costă 140 de lei şi sunt aduse din Grecia.

"Le-am adus la cerinţa clienţilor. Am zis: «De ce nu?!?». S-au vândut, mai avem câteva. Când eram copii, astea erau fructele: dude, corcoduşe, acum sunt delicatese", a explicat Maria, comerciantă, pentru Antena 3 CNN.

Clienții sunt surprinși de prețurile ridicate ale corcodușelor și caiselor verzi, mulți oprindu-se doar să întrebe cât costă, fără să mai cumpere. Pentru unii, sumele cerute sunt greu de justificat pentru fructe pe care le consumau altădată gratuit, direct din copaci, iar reacțiile variază de la uimire la nemulțumire.

"Fiecare după posibilităţi, dar mi se pare un preţ mare. Nu e cireaşă. Poate, de poftă, aş lua, dar nu cred că e normal preţul acesta", a spus un localnic. O femeia a spus: "Eu nu aş cumpăra, dar dacă li se pare un trend profitabil, să vină sa o ajute pe doamnă la vânzare. Îmi plac, dar aşa, când le culeg eu din mers şi gratis".

Doi tineri şi-au cumpărat câteva şi s-au filmat în timp ce le savurau, după care au publicat imaginile pe social media.

"Astăzi, testăm corcoduşele alea la peste un milion kilogramul", a spus un tânăr într-un clip viral pe TikTok, iar partenera lui a intervenit şi a zis: "Sunt bune rău, rău!". El a adăugat: "Se fac cât aurul".



În aceeaşi piaţă din Sibiu se găsesc şi caise verzi, la 100 de lei kilogramul, asta în timp ce fructele coapte se vând la aproape 35 de lei.