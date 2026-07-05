Gestul care va salva mai multe vieți în România şi Grecia. Familia unei femei aflate în moarte cerebrală a acceptat donarea de organe

Pacienți din România și Grecia primesc o nouă șansă la viață după o prelevare de organe la Iași. Sursa foto: Getty Images

Mai mulți pacienți din România și din Grecia vor fi salvați, după ce familia unei femei aflate în moarte cerebrală la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost de acord cu prelevarea organelor, potrivit Agerpres. "Este vorba despre o donatoare de 38 de ani, cu un anevrism rupt. Operațiunea a implicat mai multe echipe medicale din țară și din străinătate", a declarat dr. Raluca Neagu, coordonatorul Centrului de Transplant Iași.

Dr. Raluca Neagu, coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași, a menţionat în timpul declaraţiilor că femeia de 38 de ani a suferit un anevrism rupt. După ce familia pacientei și-a dat acordul, mai multe echipe din țară și străinătate au prelevat cordul, plămânii, ficatul, rinichii și țesuturile.

"Este vorba despre o donatoare de 38 de ani, cu un anevrism rupt. Am avut acordul familiei pentru prelevare. S-au prelevat cordul, plămânii, ficatul, rinichii, precum și țesuturile osteotendinoase și corneele. Operațiunea a implicat mai multe echipe medicale din țară și din străinătate.

Cordul a fost prelevat de o echipă din Târgu Mureș, iar plămânii au fost preluați de o echipă din Grecia, pentru că în România nu a fost identificat un beneficiar compatibil. Țesutul osteotendinos a fost prelevat de echipa Băncii de Țesuturi din cadrul Spitalului Clinic de Urgență «Colentina» din București", a explicat dr. Raluca Neagu.

Potrivit sursei citate, în prezent, la Spitalul "Sfântul Spiridon" Iași este în desfășurare transplantul hepatic, iar la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași se fac intervenții de transplantare a rinichilor.

Corneele urmează să fie transplantate în zilele următoare, tot la Spitalul "Sfântul Spiridon" Iaşi, a mai informat Agerpres.