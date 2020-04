Patronul Stelei are și o explicație în stilul său caracteristic pentru care nu s-a infectat.

„Da, am fost testat. Toată familia a fost testată. Este bine toată lumea. Am făcut testul de două ori. La mine nu are cum să fie că eu merg în fiecare zi la Liturghie. Nu se apropie virusul. Materia mizerabilă nu se poate atinge de mine. În Post, m-am împărtăşit de patru ori. Dacă eu sunt împărtăşit, îmi mai e frică de cineva? Hristos este în mine", a spus Becali la un post TV.